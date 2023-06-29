萬能科大國際生畢業典禮 近百位畢業生離情依依

2023年萬能科技大學國際學生聯合畢業典禮6月9日登場，來自馬來西亞、泰國和越南近百位同學參加，泰國湄州大學Dr. Weerapon Thongma校長率師長近五十人，來台參加畢業典禮；莊暢校長以也兩塊石頭的命運小故事，期勉大家要不斷自我學習，才能成為受人膜拜的佛像。

萬能科大今年為新國際學生舉辦聯合畢業典禮，共有36位泰國、27位馬來西亞和28位越南畢業同學參與；莊暢校長關懷這群同學生涯，提醒畢業生不論是留台升學、工作或是返回母國，學校都是大家的後盾，萬能以各位為榮，大家進入社會後也以萬能為榮。

莊暢校長表示，萬能科大配合政府新南向育才與留才計畫，培育一批又一批東南亞國家菁英學子，每年畢業有超過一半以上同學願意繼續留台，有人留校攻讀碩士，也有人在台工作，成為台商培訓幹部派駐海外，期勉大家發揮好學不倦精神，將所學和職場打拼的台灣精神，散播至東南亞國家。

師長們也逐一為同學撥穗和合影，獲獎優異同學名單，越南籍旅館系校外實習表現優異獎阮玉欣、學業成績優異獎裴氏倉倉、熱心服務獎范氏美湯。泰國觀休系校外實習表現優異獎陶蘋娜、學業成績優異獎湯雅蘭、熱心服務獎康禮莎。馬來西亞校外實習優異獎餐飲系鄭企雄、學業成績優異獎資工系蔡佳璇、熱心服務獎時尚系蔡依晴。

畢業生代表致詞中，越南籍裴氏倉倉著傳統服裝，以流利中文形容，四年學習就如同「馬拉松」般，經歷無數考試和熬夜，這些困難和挑戰讓我們不斷成長進步；與會的根深企業董事長王根深，也讚許萬能科大辦學用心，讓外籍學生獲益匪淺，專業和做人態度都滿載而歸。

畢業典禮中，還有超過50位以上的泰國、馬來西亞和越南學生家長專程搭機來台，參加子女畢業和分悅喜悅；泰國姐妹學校湄州大學Dr. Weerapon Thongma校長，也率多位國際學院主管來台參加畢業典禮，恭喜同學學而有成，並真摯感謝萬能科大對國際生所付出的熱心、關心及愛心。