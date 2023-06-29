頭皮甦活減壓師整合美麗減壓 小資斜槓微型創業正夯

台灣科技重鎮竹科，GOOGLE搜索常居熱門關鍵字，「頭皮」、「減壓」赫然上榜，主因為現代都市型態的生活步調太快、工作壓力大、外食多造成三高，如何「減壓」變成現代人生活亟需改善的痛點，窈窕佳人與窈窕然髮教育總監林沂蓁有鑑於此，以25年專業經歷整合美麗跟減壓，首創「頭皮甦活減壓師」解決現代人的壓力，同時也提供小資族想增加收入斜槓微型創業的最佳選擇。

林沂蓁表示，後疫情時代，大家的壓力與焦慮並沒有減少，窈窕然髮在新竹科學園區碰到很多的朋友，總是在肌肉緊繃的狀態，長期的情緒高壓還造成提早老化，再加上外食主義高油脂，身體最終反映到心理、心理又反應回身體，造成很多很多問題，她看到這個問題，就想要解決這個痛點，發現從頭部著手減壓的專業，是個短時間就有顯著減壓效果的好方法，再加上其原本在美麗產業中就有25年的專業經歷，因此，創立「頭皮甦活減壓師」，解決這個社會痛點與滿足現代人減壓需求。

另一方面，台灣尚未出現這樣整合美麗加上減壓的課程，剛好非常適合台灣現在興起的小資斜槓微型創業的風潮，不只是可學一技之長，而且這是會在風口上的一個低成本的微型創業，所以，當有機會與中華創業家協會、未來職業學堂合作，共同推出這樣既可以幫助自己、也可以幫助別人，而且立刻可以上手的專業培訓課程。

白手起家以技術創業的林沂蓁老師以及她的暢銷著作「愛美是門好生意」，在頭皮甦活減壓師的課程中，她願意無私的分享給所有也想要藉由技術、低成本創業、作自己人生主人的朋友。圖/業者提供

白手起家，以技術創業的林沂蓁老師說，拿她自己親身的例子跟大家分享:她本來是在工廠上班的書記小姐，拜有問題肌膚之賜，去學當時最新的美容技術後，發現越做越有信心，就把做了5年的上班族工作辭了，做自己的主人，這是一段美好的歷程，頭皮甦活減壓師的出現，就相當於25年前她看到、想學到的新技術，她願意無私的分享給所有也想要藉由技術、低成本創業、作自己人生主人的朋友。

窈窕佳人美容美體及窈窕然髮創辦人林沂蓁表示「健康、美麗，從頭開始」，25年專業經歷整合美麗跟減壓，重點還有幫客戶朋友創造心靈的維持的專業，這都濃縮在兩天非常豐富的課程，包含實際操作職場的深度體驗，她將協助大家，從0到1、從無到有，25年的經驗完全不藏私，讓所有參與報名頭皮舒活減壓師的朋友，在兩天課程中得到非常滿滿豐盛的知識回家，縮短你的學習曲線，比在以前的她，要花三五年才可以學到一份新技術，這邊只要兩天就可以學到，同時認識未來微型創業最重要的陪練導師顧問資源，提高創造成功的勝率。