QS世界大學排名出爐 朝陽位居私立科大第一

英國高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（QS）2024世界大學排名出爐，本次參與QS全球排名的高教機構共計2,963所，台灣僅26校上榜，其中，朝陽科技大學為全台唯一進榜私立科大，卓越的辦學績效，廣受國際肯定。

朝陽科大在QS評比中，以學生就業表現及雇主評價指標表現最佳，展現全球就業競爭力。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，QS世界大學排名以「學術聲望」、「雇主評價」、「研究引用度」、「學生就業表現」、「生師比」、「國際教職員比」、「國際研究網絡」、「國際生」、「永續力」等9項標準綜合評比，調查全球萬名學者及雇主，並對全球最大論文數據庫Scopus/Elsevier中的學術期刊和論文引用進行數據分析，是現有世界大學排名調查中，唯一包含就業力和永續力的排名。很高興朝陽科大今年首次進榜QS世界大學排名，並在「學生就業表現」及「雇主評價」指標中表現傑出，足見多年積極培育學子實作力及就業力，已獲業界肯定，並深具全球就業競爭力。

在培育永續人才上，朝陽科大致力強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差。圖／朝陽科大提供

以成為世界級大學為辦學願景的朝陽科大，多年來致力營造國際化校園有成，並與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，目前共有來自全球5大洲、20個國家逾千名境外生，並禮聘國際級大師加入教學研究團隊，延攬匈牙利、以色列、英國、美國、丹麥、加拿大、土耳其、斯洛伐克、日本、印度等16國優秀師資，教學陣容堅強，因此除了在2024 QS世界大學排名表現亮眼之外，更連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，並進榜世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、全球新興經濟體大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球商業與經濟領域排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名，績效卓著。

此外，在培育永續人才方面，朝陽科大特別開設跨領域學程，包括跨境電商、智慧物聯網、金融科技、綠色產品設計等30個跨院系學程，另外亦提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等四大領域微學程，強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差，提升學子就業競爭力。此外，朝陽科大透過教育部高教深耕計畫補助，加上校內經費挹注，每年提供超過新台幣一億元經費作為學生獎助學金，並開設50門以上之創新教學課程，培育Z世代優質跨域菁英，頗受好評。