富邦媒獲《機構投資人》評比八項大獎

被譽為「外資圈奧斯卡獎」的《機構投資人》(Institutional Investor)「亞洲最佳管理團隊」獎項，21日公佈最新2023年評選結果，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒(8454)一舉囊括八項大獎，於亞洲地區(中國除外)互聯網類別中傲視同業，榮登「最受尊崇企業」之列，momo總經理谷元宏獲評「最佳執行長」第一名，財務長呂鈺萍蟬聯「最佳財務長」，並同步獲得「最佳投資人關係人員」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳投資者關係企業」、「最佳ESG」以及「最佳公司董事會」多項肯定，展現momo全方位的永續管理與努力深獲讚譽。

國際權威性財經媒體《機構投資人》(Institutional Investor)連續舉辦13屆「亞洲最佳管理團隊」獎項，其評選被視為全球重要的投資風向指標。2023年共集結6,474名投資者、基金經理和分析師參與調查，提名出來自18項產業共1,608間上市公司及2,504名專業經理人，並針對入圍公司與人員的核心領域進行評核，包括財務揭露、針對投資者的服務與溝通，以及ESG，CEO、CFO和投資者關係專員的表現。今年評選結果出爐，總計113間企業上榜，其中僅56間獲得「最受尊崇企業」肯定，momo富邦媒亦榮幸名列其中。

momo富邦媒以永續經營為公司文化之本，致力落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益，並強化企業社會責任資訊揭露，此次為連續第三年獲得《機構投資人》評選肯定，更登上「最受尊崇企業」榮譽榜，為亞洲地區(中國除外)互聯網類別第二名。momo在各分類、不同評比項目均斬獲佳績，「最佳執行長」獲得第一名殊榮，「最佳財務長」蟬聯第三名佳績，同時「最佳投資人關係人員」及「最佳投資人關係團隊」榮獲第一名，而在「最佳投資者關係企業」、「最佳ESG」、「最佳公司董事會」三個類別中獲得第二名，肯定momo在企業管理經營、投資人溝通及ESG等各面向的努力成果。

momo在企業永續的耕耘與努力亦屢獲各方的表揚，2023年再度獲得「第九屆公司治理評鑑」殊榮，連續七年榮登「公司治理評鑑前5%」、五度名列「市值100億元以上之非金融電子類前10%」榮耀榜；momo在企業永續力上則二度榮獲「《遠見》ESG企業永續獎」肯定，授頒「ESG綜合績效-服務業」楷模獎殊榮。2023年momo將持續朝向永續發展典範企業策進，引領所有利害關係人，以穩健的步伐一同邁向共好。