凱基證券BMA菁英計畫 培訓第一線尖兵

凱基證券BMA經紀暨財富管理通路的菁英計畫，延續以往的熱烈迴響，今年已陸續收到中興大學、中正大學、銘傳大學、德明財經科大、中國科大等各大專院校邀請，前往校方進行BMA說明會，顯示凱基證券BMA制度已成為有志成為證券業新鮮人的第一選擇！

為了培育的全方位投資理財人才，凱基證券BMA經紀事業菁英計畫提供新鮮人全面向專業知識及服務訓練，三大特色包括：一、導師制度：由專業資深同仁一對一帶領，傳授豐富的實務經驗；二、獎金激勵：培訓學員享保障底薪、培訓津貼及獎金制度激勵表現良好的學員；三、在地服務：培訓成員可經營自己熟悉的區域，落實「值得信賴」的核心價值。此外，凱基證券推動與BMA制度串接的在校實習制度，可一步步且有效率地讓畢業生快速累積金融專業知識，與職場無縫接軌，開拓職場新視野。

凱基證券專業財管服務贏得客戶高度信賴，更榮獲財訊雜誌六項大獎肯定，凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保指出「優質財富管理服務，要從優質團隊開始。」有別於一般證券及金融同業，為了提供客戶一流的投資體驗，BMA扎實的業務人才培育計畫，將現有的財管專業知識及案例，提供同仁系統性的商品與實務結合的實作訓練，包含完整的投資商品、專業知識及風險觀念等，對有志學習專業財經知識與經紀業務的年輕優秀人才相當具有挑戰及吸引力。孫成保表示「現在許多人都在追求財富自由，所以如果在工作上能系統性地進行投資理財的學習，幫助客戶也幫助自己，這其實是BMA制度很迷人的地方」，也提醒初入職場年輕人，不論從事哪一種工作，記得初衷與相信自己，懷著感恩的心，去感謝每一位願意協助你的同事及提供服務機會的客戶。

凱基證券BMA制度為業界標竿，協助優秀同仁擔任第一線服務客戶的尖兵，落實以客戶為中心的核心價值，同時秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，要求同仁聆聽並發掘客戶心聲，細膩地提升服務質感，幫助客戶迎向富足人生。