南華大學培育創作人才展現表演創作潛力

南華大學民族音樂學系於日前6月13日晚間，在舞蹈專任助理教授吳思瑋、講師何宇平、許書銓等教師指導下，帶領學生完成表演藝術系列創作發表的最後一場演出-「序」舞蹈創作成果展，流暢生動的肢體律動與精采創作內容搭上多媒體製作，讓現場的觀眾體驗一場有別於傳統舞蹈的視覺感官呈現。

適逢6月畢業季，南華大學民族音樂學系畢業班展演組共發表20場國樂、西樂、流行音樂、音樂創作、舞蹈創作等個人畢業製作演出外，該系不同展演專長的學生，更完成了「熾熱之聲-室內樂團與跨界流行樂團」、「藝術鑑賞-音樂劇實作」以及「序-舞蹈創作成果展」，三場完全不同的創作響宴，帶給大家前所未有的聽覺與視覺享受。

民族音樂學系副主任張雅婷表示，在民族音樂學系的課程設計上，以「專業表演為底蘊，創新管理為工具」作為系上的教學目標與學生發展導向；學生們在學習期間，不去阻擋學生任何一種創意的思維，從學生的創作與執行中，一起不斷地檢討與改進，讓學生無論在幕前的創作表演或是幕後的企劃管理與節目製作上，都能在適當的時機展現自己獨當一面的能力。

跨界流行樂團團員之一的林宗記表示「雖然主修二胡專業，但對於創作也非常熱衷，時常會有靈感出現不同的旋律，因此在這次演出中，特別將自己平時創作的歌曲包括《魚之契約》、《專屬女神》、《那年夏天》、《單人世界》等作品，與跨界流行樂團團隊共同合作編曲，並首度透過音樂會發表。林宗記說，第一次發表自己的創作很開心，這會是讓他持續創作的動力。

在室內樂演出方面，擔任團長的大二生楊竣智在音樂會結束後感性的說，非常感謝這麼多的觀眾來到現場聆聽音樂會，第一次製作企劃，讓他在實作的過程中，更能學習到如何將系上課程所學，直接運用在實際的執行面上，尤其是如何解決困難及危機處理等，讓他獲益良多，謝謝民音系師長帶給他的一切。

在這次在室內樂的演出曲目中，該系大一生林宜欣、林柚凱兩位學生也都分別創作《茫》、《Hermose Suit》等精彩且有創意想像空間的室內樂作品。南華大學民音系除了致力培育專業表演人才，也鼓勵學生跨界創作，不僅讓畢業班學生透過演出展現學習成果，也讓大一和大二學生一同參與策劃及演出，發掘表演藝術的創作潛力之外，更能累積表演的實力與專業力。