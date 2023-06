南華大學國際研討會探討新南向投資經營與人才培育

南華大學管理學院與國際企業學士學位學程於6月1日至6月4日透過現場及線上視訊舉辦「新南向投資經營管理與人才培育研討會(ICIMTD)」,主要探討新南向之投資環境、文化融合、人才培育及經營管理等議題,並邀請六所位於南亞及東南亞的大學共同辦理,分別是越南文郎大學(Van Lang University, Vietnam )、越南經濟大學(University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam )、印度卡林加工業科技大學(Kalinga Institute of Industrial Technology, KIIT, India )、印尼艾爾朗加大學(Universitas Airlangga, Indonesia)、柬埔寨金邊皇家大學(Royal University of Phnom Penh, RUPP, Cambodia )及厄瓜多爾濱海理工大學(ESPAE Graduate School, ESPOL, Ecudor )。

我國政府已於2016年頒布新南向政策為國家經貿重點政策,透過經貿合作、人才交流、資源共享及區域連結四大面向,期許提升與東南亞、南亞及紐澳國家之實質合作,強化區域夥伴之關係。此政策執行至今不管在雙邊貿易、新南向投資、新南向國家入台學生與研究人員及來台就醫人數等方面均有非常顯著的成長,另外在學術交流、科技交流、金融及信保合作、區域鏈結等方面也有顯著之執行成效。

然而,就廠商在新南向投資及經營管理之面向,不論在語言溝通、文化融合、人才接軌及人脈佈建等方面,均面臨很高的挑戰,隨著投資及經營環境的改變,新南向廠商尤其必須即時調整。

南華大學過去五年來由新南向國家招收境外生人數累計達800餘人,很多同學均已畢業並返回母國在地的台商企業工作。該校亦與91所新南向國之大學簽署合作協議,在推動教師交流、學生交換及雙邊合作方面也有多項成效。為進一步了解在新南向國之台商在投資與經營管理方面所面臨之問題,以及新南向投資所需人才培育接軌等議題,此次研討會討論在新南向國家的遭遇、投資環境之法令優惠、文化融合、人才培育及經營管理等機會與挑戰,提出最佳之解決方案。

此次特別邀請印度卡林加工業科技大學前校長Dr. Satyendra Patnaik、印尼艾爾朗加大學研究學院院長Dr. Badri Munir Sukoco、越南經濟大學人力資源碩士班主任Dr. Tan Quoc Phan、柬埔寨金邊皇家大學國際企業學系主任Dr. Phou Sambath、厄瓜多爾濱海理工大學管理研究院Dr. Adriana Amaya Rivas等五人進行專題演講,分享在「南亞、東南亞的學生來台留學的機會及挑戰」、「亞洲的未來:神話、願望或事實」、「柬埔寨視角下的東盟與東亞一體化」等議題。

此次研討會共邀請新南向五個國家之專家學者前來發表論文,共發表54篇論文及16篇海報論文,參加人數包括線上及現場總計達到三百多人次。南華大學管理學院院長吳萬益指出,東南亞和南亞地區是多元文化、宗教和語言的發源地,這些地區對於塑造全球經濟、政治和社會格局至關重要。隨著我國經濟的快速增長,與新南向國家建立紮實而穩定的雙邊關係至關重要。

2023 ICIMTD 的首要目標是為學術界和專業人士提供一個平台,分享他們在人力資源管理、跨文化管理、行銷管理、消費者行為、財務管理及創新創業等議題分享經驗和知識。第二個目標是邀請共同主辦學校進行更多的合作,包括教師交流、學生交流、共同教學、聯合研究等。南華大學校長林聰明表示,此次會議已提供大家互相交流新思想的機會和經驗,對於南華大學建立全球合作夥伴關係非常有幫助。