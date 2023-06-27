2024青埔館新館落成 邀集各方好手來策展

為進一步挖掘及培育兒童展覽專業策劃人才，鼓勵具藝術性、創造性及互動體驗性之兒童藝術策展實踐，桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）於2021年首次啟動桃園市兒童美術館策展徵件，公開徵選以兒童與親子家庭為對象之策展提案，並於桃園市兒童美術館（八德館）進行展出。

2024年桃美館將迎來桃園市兒童美術館––青埔館（以下簡稱兒美青埔館）新落成，其建築外觀由「石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場」團隊所設計，全棟建築以山丘造型為主體外觀，巧妙融入青塘園及周邊地景。展廳內部挑高5公尺，1、2層展場總面積達155坪，以玻璃為展廳牆面設計，新穎且具挑戰的空間將為本次策展徵件展覽場地。桃美館在此邀請策展人／團隊以跨域串聯、議題共製等主題思考，啟發兒童的想像力、創造力及行動力，為兒美青埔館迎來新視野、新氣象。

預計2024年完工之桃園市兒童美術館(青埔館)。圖/桃美館提供

「桃園市兒童美術館2023策展徵件」獲選策展計畫以1案為原則，提供展覽製作經費最高150萬元，預計2024年12月於兒美青埔館展出。徵件採線上報名，凡單一策展人或策展團隊代表具中華民國國籍或居留證，或是在臺立案之團體、工作室、公司、法人等組織皆可申請，期盼各界策展好手共襄盛舉，為兒美青埔館開創新視野。

為利各位投件者提出規劃，主辦單位預計於8月份進行場地勘查，線上報名期間自2023年9月1日起至9月30日下午5時止，歡迎踴躍投件。詳情請參考桃美館官網（https://tmofa.com/art00qBu6u），或電洽桃美館教育推廣組03-2868668分機8005林小姐。