大葉大學多媒體學程「眠羊Shleep」動畫勇奪2獎

從失眠的經驗出發，刻畫社會新鮮人故事！大葉大學多媒體數位內容學位學程畢業班學生嚴昕、花祺庭、余養鈞、張乙筑、林慈恩、張月純創作動畫「眠羊Shleep」，榮獲第九屆普洛影展最佳動畫片首獎、2023放視大賞動畫類3D動畫組優選。

大葉大學多媒體學程眠羊團隊在放視大賞現場合影。圖／大葉大學提供

「眠羊Shleep」導演、多媒體學程大四生嚴昕表示，「眠羊Shleep」結合了現實與虛幻，男主角是剛畢業的社會新鮮人，進公司後被指派與美麗的女同事一起處理專案，男主角加班到很晚才回家，雖然很累，卻遲遲無法入睡，就在睡不著與睡著之間，腦海裡的小劇場不斷運轉，夢見自己與女主角共度了浪漫的時刻，以及超現實的冒險片段，隔天男主角原本要到公司簡報專案的，卻因為在美夢中不想醒來，最後睡過頭。他們希望透過這個故事引發共鳴，提醒大家在忙碌的生活裡，到了晚上睡覺的時候，真的可以關機好好休息嗎？剛完成大學畢業作品的他們，也像男主角一樣，帶著滿腔熱情即將投入職場，面對現實社會的挑戰，就算美夢可能會清醒，他們還是希望可以盡力去嘗試。

大葉大學多媒體學程畢業作品「眠羊Shleep」宣傳海報。圖／大葉大學提供

嚴昕同學進一步說，動畫片「眠羊Shleep」雖然只有9分鐘，卻是他們耗費將近兩年時間才完成的作品，他們從大三開始發想，參考了很多不同類型的動畫，因為每一位組員都有失眠的經歷，最後選擇失眠當發想起點，前期光是劇本和分鏡，就花了半年時間不斷調整，大四時因為大家都進入業界實習，每個人都是一邊工作一邊做畢業製作，大家找時間討論，分工合作把作品完成。謝謝組員們一起堅持到最後，才能獲得第九屆普洛影展最佳動畫片首獎、2023放視大賞動畫類3D動畫組優選的榮耀，謝謝指導老師吳旻書老師，以及在大學期間提供協助的陳志隆老師、黃懷德老師、李中魁老師、徐明國系助理，也要謝謝親朋好友們默默在背後給予支持和鼓勵。

指導老師、多媒體學程助理教授吳旻書指出，「眠羊Shleep」這組同學除了系上課程的訓練，都有業界實習的經驗，實作能力優異，作品完整度高，因此能在競賽中脫穎而出，同學們也幾乎都找好工作了，將繼續在動畫領域發展，期待他們為台灣動畫注入新血。