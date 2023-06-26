南應大視傳系閃耀國際學生親領iF學生設計獎

台南應用科技大學視傳系學生蔡庭宇、陳冠霖、林尚誼、楊若彤、潘俞含的畢業專題作品「蝕光影像館」榮獲了2023 iF學生設計獎，並受邀前往伊斯坦堡領取獎項，由iF Design總裁Uwe Cremering親自頒獎，向這些學生致以熱烈的祝賀。



在本年度iF學生設計獎中，共有7068件作品參與評選，但最終只有76件作品成功獲得獎項，獲獎比例僅約為1.07%。而全台灣亦只有7件作品獲獎，南應大學生的作品能在眾多參賽作品中脫穎而出，這是一項不可小覷的成就。



「蝕光影像館」是一個創新的教育互動工具，以投影技術為基礎，通過特殊的光線處理技術在任何平面上呈現故事情節、知識內容或遊戲互動。這種設計不僅能夠在學校和博物館等教育場所使用，也適用於家庭環境，為親子互動提供了全新的方式。評審團對該作品給予高度評價，一致認為此件作品不僅能以極低的經濟成本傳遞知識，還能促進親子之間的創造性互動，這一設計概念的獨特性和實用性讓評審團留下深刻的印象。

得獎學生親赴土耳其伊斯坦堡領獎 圖/台南應用科大提供



受邀前往伊斯坦堡領獎對該學生團隊來說是一個難得的機會，學生能有機會與來自世界各地的頂尖設計師交流，進一步拓展自己的視野，並與國際設計界的精英們進行深入的合作和學習。學生楊若彤於受獎後表示， 感謝學校、視傳系的扶持與指導，才讓同學們有站在世界舞台的機會，此次出席頒獎典禮，不僅增廣見聞，也有與其他學校良性交流的機會，更能確定自己未來要朝設計的方向前進。

視傳系陳黎枚主任表示，看見學生辛苦完成的作品能獲得肯定，感到十分欣慰，相信在南應大視傳的學生都有機會因為學習而翻轉人生。而視傳系也努力地往國際化的路線邁進，近幾年來已接連獲得IF學生設計獎與紅點設計獎等國際獎項，這次獲得2023 iF學生設計獎的成就將為本校帶來光榮，與同時也為台灣的設計界增添了一道耀眼的風景。