虎科大與亞航攜手開發中大型無人機系統

目標建置「無人機系統開發及建置研發工程中心」，共同培育無人機研發工程人才

國立虎尾科技大學與亞洲航空股份有限公司於26日舉行「中大型無人機系統開發產學合作計畫」簽約儀式，由虎科大校長張信良及亞航董事長盧天麟代表簽署，產學攜手開發無人機系統與人才培育，並規劃建置研發工程中心。

參與簽約儀式貴賓合影。圖／虎科大提供

虎科大與亞航雙方合作以建置「無人機系統開發及建置研發工程中心」為目標，由虎科大鏈結相關系所包含：工程、機電與生物科學等領域，提供技術支援、設備共享；亞航則以業界經驗，提供產業需求技術規格，結合虎科大研究資源，共同推動無人機系統技術研究，並建置產學合作獎學金，由雙方協同規劃課程與教材編撰，以培育無人機研發工程人才。

虎科大校長張信良表示，學校在無人機人才培育基地計畫獲得教育部的支持挹注，學校長期投入無人機發展成果有目共睹。無人機作為工程學院共同發展項目，帶入機械設計、自動化、機電輔科系研發能量，組成跨域整合團隊，未來針對雙方合作的中大型無人機系統開發計畫，已具備豐富的研究技術與開發經驗。

亞航董事長盧天麟指出，亞航自兩年前便開始規劃無人機計畫，此次由虎科大提出完整計畫，從一架飛機的開發源頭至最後完成皆在合作架構中，將實質進行3D外型、驅動力、飛行力學、推進、結構等分析與系統整合及飛行測試等，逐步落實亞航的無人機科技構想。同時，亞航也將提供虎科大無人機獎學金，加速無人機人才的學習及就業。