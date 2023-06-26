萬能科大時尚系挑大樑 2023桃聯TYD創意舞動無設限

桃竹苗高中職聯合舞展（桃聯TYD）2023年迎來第20屆盛會，萬能科技大學時尚造型設計系在桃園市政府青年事務的支持下，鏈結武陵高中、大園高中和大溪高中共同擔任總召學校，以大學教育的格局統籌執行，鼓勵喜愛舞蹈、饒舌音樂的青年以國際觀的視野去思考，透過展現個人專業力，培養軟實力，搭起跨校、跨階段學習合作的橋梁。

萬能科大非常重視大學上會責任USR的推展，積極協助周邊的社區、周邊的產業發展，將資源落實在跨界的多元交流中。桃聯TYD不僅是一場比賽，前置也舉辦了各項系列的座談活動，例如：街舞工作坊、講座分享會等。今年活動最大的聚光點為融合了饒舌元素，邀請到《大嘻哈時代2》選手A.Roll站上桃聯舞台，並聯合桃園四校嘻研社的學生共同打造CYPHER，rapper們圍圈說唱，沒有對手、不分先後，參與者可以即興地走出來即興說唱，為舞蹈與饒舌的連結打下一劑強心針，點燃現場你我都是一家人的嘻哈魂。

萬能科大經由桃聯TYD的活動，提升學生自主學習、創新及創業的能力。老師將一部分工作交給學生們完成，並努力滿足他們的要求。老師也積極協調資源，以滿足學生們對於活動的期待。這種合作關係讓主辦方和學生共同成長，並共同主導活動內容，以帶給學生最大的學習為目的。這次也邀請到三校的總召同學進行深度訪談，同學提到桃聯不僅可以帶給桃竹苗的學生一個更大的舞台，更是讓學生去觀察不同學校的絕佳機會，「覺得這個活動可以讓大家看到每間學校的同學的舞風，更讓大家看到他們的團隊默契，相信會讓整個社團的向心力變得更好，因為跳舞不是兩三天就可以練成的，需要所有的夥伴一起花時間花體力去練習的。」

萬能科大陳亨利教授感性的表示，每年的桃聯TYD都吸引不少校友及學長姐回來共襄盛舉，對於已經從高中畢業的學長姐們來說，這是他們高中青春最美好、最熱血的回憶;對於即將成為桃聯一份子的學弟妹來說，這是他們對於未來的憧憬; 對於街舞圈內的老師們來說，這是他們看到年輕一代的努力以及對街舞的熱情。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大深耕桃園全國唯一，設有競賽補助經費及高額獎助學金，聘請頂尖專業師資、專業人才培訓基地和五星級專業教室學習，去年不惜重金投入新設「表演藝術舞蹈教室」提供舞蹈訓練、模特兒展演訓練、校內外競賽練習。

為培養有志前進2024年巴黎奧運挑戰Breaking (霹靂舞)的新銳世代而營造的優質環境，打破跨校、跨社區的設限，提供大家教學運用。莊校長強調，桃竹苗高中職聯合舞展（桃聯TYD）即將在桃園展開他們的下一個20年，這項活動不僅為學生們提供了展現才華的平台，也致力於推廣街舞文化並與其他領域結合。這次桃聯TYD的舉辦再次彰顯了桃竹苗地區對於街舞的熱愛與努力，相信在接下來的20年裡將有更多精彩和驚喜的呈現。