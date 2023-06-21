2023台灣醫法實務論壇新竹場 各界出席踴躍

台灣醫事法律學會於112年6月18日舉辦【2023台灣醫法實務論壇-新竹場】，此次論壇由新竹縣市醫師公會、新竹縣市中醫師公會、新竹縣市牙醫師公會、新竹律師公會及國立清華大學科技與法律研究所一起共同舉辦，以及由新竹縣市藥師公會、新竹縣市護理師護士公會、苗栗縣藥師公會及全國律師聯合會醫藥及健保法制委員會協辦，各界出席踴躍。

論壇首先由台灣高等檢察署張斗輝檢察長開場致詞，張斗輝檢察長就醫療爭議事件，期勉醫界與法界應該通力合作，共同處理好醫病關係，達到雙贏的結果，在醫預法正式施行後，為保障醫病雙方權益、促進醫病和諧關係、改善醫療執業環境、提升醫療品質而共同努力。論壇並邀請新竹市醫師公會邱國華理事長、新竹縣醫師公會洪才力理事長、新竹市牙醫師公會藍鴻文理事長、新竹縣中醫師公會傅世靜榮譽理事長及新竹市中醫師公會黃科峯榮譽理事長致詞，幾位理事長除提出醫療爭議處理應理性面對外，也共同呼籲新竹的醫療環境要靠大家一起來維護。最後由林昀嫻副教授代表國立清華大學科技與法律研究所，歡迎醫界及法界來到清華大學參與論壇。

新竹地檢署張云綺檢察長臨專題演講一【醫療爭議處理法制】綜合與談。圖／主辦單位提供

此次論壇第一場是【醫療爭議處理法制】，由新竹市牙醫師公會藍鴻文理事長及新竹律師公會許民憲理事長主持，並邀請台大醫院新竹台大分院牙周病科主任吳金俊醫師分享牙醫、中醫、西醫『醫療爭議現況與處理』，另外由新竹地方法院崔恩寧法官以『醫療爭議中之證據能力－以「醫療事故預防及爭議處理法」為中心』為題，談到醫預法中對證據能力的規定，並針對該法施行後的法律適用提出看法。第一場也特別邀請新竹地檢署張云綺檢察長座談，張云綺檢察長指出醫療爭議涉及高度專業，檢察官在處理醫療糾紛時耗時費力，醫病雙方同時也飽受不必要之身心煎熬，透過醫法交流及醫預法之施行，能夠避免醫病間不必要之誤會與糾紛。此外亦由台灣新竹地方檢察署洪松標主任檢察官及新竹市中醫師公會郭任孜理事擔任與談人，就醫療糾紛的實務問題提出看法。

論壇第二場是【再生醫療】，由新竹縣醫師公會洪才力理事長及新竹律師公會許美麗前理事長主持。邀請中國醫藥大學新竹附設醫院細胞治療中心主任鍾智淵醫師講述了細胞治療議題中『再生醫療應用與爭議』，再由東海大學法律系張凱鑫助理教授探討我國目前推動『再生醫療製劑的附附款許可』制度之評析，也提到日本相關法制，來做比較探討，最後由中華民國臨床非侵襲癌治療研究學會陳湧仁理事長及全國律師聯合會醫藥及健保法制委員會胡峰賓主委擔任與談人，就再生醫療的相關草案及臨床問題提出意見。

專題演講二【再生醫療】反應熱烈。圖／主辦單位提供

此次論壇各界出席踴躍，台灣醫事法律學會理事長張朝凱醫師表示歡迎各界一起參與共同討論，學會自民國74年成立至今已經38年，長年致力於重建醫病倫理，消彌醫療糾紛，提高醫療品質，感謝各界先進的支持與指導。