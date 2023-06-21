和平高中攜手忠欣簽署TOEIC Bridge測驗校園夥伴協議 共創國際英語教育新里程碑

臺北市立和平高中攜手TOEIC Bridge測驗台灣區總代理忠欣公司於今(21)日舉辦校園夥伴簽約儀式，此份合作協議的簽署象徵著兩所機構共同培養學生的英語實力，致力於打造「國際教育、英語生活化」的環境，是促進雙語教學共贏的重要里程碑。

臺北市立和平高中致力於提供一個促進英語學習的環境，讓學生能有效提升英語能力，不論在求學或職涯上都能有更好的競爭力。而TOEIC Bridge測驗主要以生活情境為主，能夠真實評量學生的聽、讀、說、寫溝通應用能力，幫助學生在日常生活中更好運用英語，提升英語溝通能力。

忠欣公司董事長邵作俊表示：「忠欣與ETS一同在台灣推動英語學習已超過20年，始終努力將生活化的英語內容帶入校園，讓學生們真正理解英語的重要性，激發他們學習的動力，並將英語真實應用於生活中」。

和平高中是台灣第一個成為TOEIC Bridge夥伴學校的成員，校長温宥基指出：「國中部去年開始採用TOEIC Bridge課程，學生們深刻體驗到所學英文可以在真實生活場景中應用，與他人實際進行對話。今年，和平高中九年級學生會考英文精熟的比例有微幅上升。日常課程與國際測驗的雙向教學方法對學生的英語學習和自信心有正面的影響，之後疫情後時代恢復實體國際交流後，將有更多跨國交流、運用生活英語對話的機會，期許未來在完整長期的合作下，全面提升學生國際溝通英語力」。

臺北市立和平高中校長温宥基(左)與忠欣公司董事長邵作俊(右)簽署TOEIC Bridge測驗校園夥伴協議。圖／忠欣公司提供

忠欣公司將針對TOEIC Bridge夥伴學校提供專業師資增能工作坊、英語教學資源和校園獎學金等資源，此資源將有助於提升教學品質和學習成效，為校園注入更多英語學習資源和機會。學生將能體驗到更多元學習方式，並激發對學習英語的興趣和動力，在培養學生全面的語言能力的同時，也為他們應對全球化時代帶來的機會與挑戰提前作準備。

忠欣公司表示，TOEIC Bridge校園夥伴計畫能讓師生雙方共同受益，有助於提升台灣學生的國際競爭力，共同打造一個更國際化的教育環境，除了為英語教學帶來全新的活力，也讓品質教育能永續發展。更多資訊可查詢: www.toeic.com.tw