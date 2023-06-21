為朝陽科大志工授旗 賴副總統肯定志願服務實踐SDGs

副總統賴清德(左一)首次來到朝陽科技大學，教育部政務次長劉孟奇(右一)、朝陽科大董事長楊天生(左二)及校長鄭道明(右二)特別前來迎接。圖／朝陽科大提供

副總統賴清德昨(20日)南下台中，應邀出席朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗暨安全講習活動，親自為即將在暑假展開海內外服務的兩百位志工學生授旗。賴副總統除了期勉大學生以志願服務落實聯合國永續發展目標(SDGs)外，同時鼓勵青年學子透過社會參與實現自我，善盡全球公民責任。這場意義別具的志工授旗活動，與會貴賓包括總統府資政沈國榮、國策顧問湯文萬、教育部政務次長劉孟奇、技職司司長楊玉惠、朝陽科大董事長楊天生及校長鄭道明等人，對大學生志願服務之決心與行動，表達高度肯定。

朝陽國際志工暑假將赴菲律賓服務，以愛無國界的志工行動，關懷國際社會。圖／朝陽科大提供

賴副總統致詞時特別強調，志願服務是衡量國家進步指標之一。過去10年，朝陽科大學子積極參與海外國際志工服務，與非營利組織合作，號召超過250名有志青年，深入非洲坦尚尼亞、印度、越南、緬甸、柬埔寨、印尼偏鄉地區，進行資訊教育、幼教活動、弱勢關懷以及教育輔導，並協助興建圖書館及數位學習中心，服務人次高達23,000人。而今年暑假，朝陽國際志工再度踏上恩典之路，遠赴東非烏干達、菲律賓及印度服務，協助當地改善飲水環境、關懷失依的孤兒院孩童，並幫助烏干達單親婦女脫離貧窮，以愛無國界的志工行動，關懷國際社會，貢獻一己之長，值得嘉許。

為實踐大學社會責任(USR)，朝陽學子關懷在地偏鄉學童，用愛點亮社會。圖／朝陽科大提供

會中，朝陽科大校長鄭道明除了特別代表學校感謝賴副總統及教育部的肯定與支持外，同時表示，為實踐大學社會責任(USR)，近年來，朝陽學子積極響應「教育部帶動中小學社團發展計畫」及「教育優先區中小學生營隊活動」，迄今共組成83隊進行社區服務，總計服務人次高達29,000人。而今年暑假，朝陽基層文化服務隊、休閒事業管理系學會及幼兒保育系學會更將分別前往台中的白冷國小、中科國小及南投埔里的南光國小及愛蘭國小，陪伴在地偏鄉學童，不遺餘力。鄭道明校長也勉勵在場的朝陽志工夥伴們，持續透過公民服務，用愛點亮世界，讓志願服務行動能傳承下去，邁向大學永續新里程。