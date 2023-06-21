第三屆新世代菁英論譠盛大登場

台南建築新世代從「工作與人生的無限探索」論壇中，激發創新思維並建立跨界合作的可能

第三屆新世代菁英聯盟論壇日前6/15於台中萊特薇庭盛大舉辦，主辦單位為磐石新世代會、台中新世代委員會和台中機械業二代協進會，藉這次的聯盟活動，提供交流平台，讓不同行業和地區的新世代成員分享自身經驗和觀點。

整場活動特邀到老爺酒店的沈方正執行長作為主講嘉賓，沈方正以工作為了生活亦或生活可以融入工作，展開整個演講的序幕，以自身的經歷分享工作領域的成功和挑戰，以及他對人生的無限探索見解。

「人生每個階段都在思考，收獲大的通常來自不理性的思考」，在工作與人生的無限探索中，面對職業發展和生活抉擇時能夠持有開放的態度，勇於嘗試新事物，並尋找到自己獨特的道路。

老爺酒店沈方正執行長於論壇中分享，在工作與人生的無限探索中，勇於嘗試新事物，並尋找到自己獨特的道路。圖/主辦單位提供

這次的聯合論壇除了講座，更建立了跨界交流平台，讓不同行業的新世代成員們發現彼此共同點和合作潛力，有助於創新思維，並從不同領域的思考模式，獲得解決問題的新途徑，同時也為各行各業帶來更多發展機會和可能性。

台南建築新世代在會長王世勳帶領下，攜手台南建築界菁英參加這次盛會，王世勳表示，在這次的論壇中可以獲得解決問題新思維，更結識來自各地菁英，創新的觀點往往會出現在不同領域。台南建築新世代著實希望能在此次活動中，學習與不同社團連結，突破既有框架，擴大視野，尋找新的挑戰並將台南建築新世代的目標和追求提升到更高、更廣闊的層次。

而台南建築新世代接續而來的活動，將於6/30舉辦「享受人生轉彎處的精彩」講座，結合脫口秀網紅歐耶老師，帶來一場精彩無冷場的生動演講，不管是大型活動的交流，亦或各自舉辦的生活講座，新世代迎浪前行，未來精彩可期。