雲嘉南分署攜手成功大學培育青年重點產業生力軍

為培育雲嘉南轄區半導體所需人才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手國立成功大學智慧半導體及永續製造學院，開設「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」，首期課程報名時間為即日起至6月29日，勞動部除負擔80%至100%的訓練費用，若符合15歲至29歲的參訓青年，還可領取每月8千元的學習獎勵金，歡迎想要投入半導體產業的待業民眾踴躍報名參訓。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為配合國家發展策略及五加二產業創新推動，培訓產業關鍵技術人才，雲嘉南分署首度和國立成功大學合作辦理「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」，師資陣容堅強除成大半導體領域教師外，還邀請半導體業界專家共同授課，讓受訓學員不僅能學到半導體相關理論及實務技能，還可透過業界專家的分享習得最前端的半導體技術，首期培訓班將於7月10日起開課，預計培訓40位學員，凡年滿15歲以上的本國籍失(待)業民眾皆可報名，勞動部除負擔80%至100%的訓練費用，如有15至29歲的待業青年參加，還可領取每月8千元的「青年職前訓練學習獎勵金」，鼓勵待業青年把握機會報名，躍升超夯科技新貴。

勞動部為協助青年就業推出「投資青年就業方案2.0」，提出「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」5大目標及策略措施，包括就業津貼、學習獎勵金、職訓課程及青年職得好評等，甚至提供跨域就業租屋補助金每月最高5千元，鼓勵青年朋友善用政府各項就業資源，有需求都可找轄區的就業中心洽詢。

「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」首期課程為12週，課程總時數360小時，包含學科108小時、術科252小時，參訓者預計未來可從事半導體相關工程師、品質檢驗工程師、電鍍製程工程師、產品測試工程師等半導體領域職務，即日起報名至6月29日，歡迎有興趣的待業民眾踴躍報名參訓，相關報名資訊可查詢台灣就業通 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(06)6985945#1420由專人為您服務。