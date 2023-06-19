安永榮獲HFS供應鏈服務報告「市場領導者」最高評等

安永今年獲得《2023年供應鏈服務報告(HFS Horizons Report)的最高評等「市場領導者(Horizon 3-Market Leader)」，是獲得此報告中最高級別評等的6家企業之一。安永獲得此報告的最高評級，除了肯定安永在全球提供客戶高品質服務的願景、策略、服務品質，也指出「安永建立全球一體化的布局，帶來了生態系統影響，透過與合作夥伴的共同創新，實現新的價值來源，並能夠從策略到執行面，提供大規模的供應鏈轉型。」

此報告針對全球的18家供應鏈服務提供者進行了能力評估，評估的內容包括價值主張、執行和創新能力、進入市場策略和市場影響等，評等結果分為三級，包括顛覆者( Horizon 1-Disruptor)、創新者(Horizon 2-Innovators)，以及最高評等的市場領導者(Horizon 3-Market Leader)。此報告更指出，80%受訪企業期望在未來兩年內其相關的供應鏈廠商可以提升至第2及 3等評級。

安永企業管理諮詢服務(股)公司總經理黃昶勳表示，「由於近年新冠病毒疫情、各國關稅壁壘提高、供應鏈斷鏈等情況下，對全球許多供應商的供應鏈產生影響，更需要藉由重塑供應鏈等方式來提升供應商的作業方式及績效。」黃昶勳舉例安永服務的科技業廠商之一，由於原本的供應鏈管理計畫系統較舊，需仰賴大量人工及長時間運算，影響到提供客戶產品的效率，但安永協助進行「數位化供應鏈轉型平臺」，提供供應鏈、生產、物料採購的計畫，運算時間更從過去需耗費數小時減少到只需十分鐘內就完成，降低營運、供應鏈成本以及降低庫存水位，大幅增加廠商的供應鏈效率。

安永供應鏈與營運諮詢服務能夠為企業營運提供保障，協助企業重新定義能支援企業目標的端對端供應鏈與營運策略。黃昶勳說明，安永供應鏈與營運諮詢服務可提供四大項目：

智慧供應鏈解決方案：

基於資料驅動的智慧化供應鏈，建立企業智慧化端到端的供應鏈體系，實現供應鏈可視、可控、可預測，重塑企業供應鏈增加活力-端到端供應鏈數位化轉型、供應鏈資料治理和資料標準化、智慧供應鏈控制塔。

供應鏈產銷協同/整合業務計畫(S&OP/IBP)：

透過產銷協同和訂單到交付端到端的能力優化，輔助營運及策略面的計畫決策，增加企業供應鏈的產銷協同及整合業務計畫。

供應鏈數位化履約解決方案：

綜合供應鏈網路、稅務、生產及採購等因素，重塑供應鏈足跡，並透過先進的流程和技術應用，對物流、倉庫營運進行數位化轉型-供應鏈配送網路優化、營運績效提升。

供應鏈韌性與風險管理解決方案、可持續性供應鏈解決方案：

透過供應鏈韌性評估，制定體系化能力提升策略。提高供應鏈韌性和安全水準，深化上下游企業合作，緩衝風險、快速因應和適應。 深度融合價值鏈的各環節，打造可持續性供應鏈。完善企業可持續性供應鏈策略規劃，協助企業打造自身ESG項目-供應鏈可持續性目標及發展路徑規劃、供應鏈可持續性能力提升、碳足跡視覺化管理、供應鏈迴圈經濟應用。