二代大速聚為社群填補「結構洞」 助取得社會資本

數總連四屆串連全台二代會 鄭文燦：未來台灣決定在現在

臺灣數位企業總會理事長黃怡穎16日出席第四屆「未來大速聚」活動時指出，最近管理界有一個新名詞「結構洞」，點出社群與個體之間存在著尚未連結空缺，誰能連結不同社群與個體，就能填補結構洞，而數總串連全台二代社群，舉辦大速聚活動，即是扮演這個重要角色，協助社群取得社會資本。

已連續四屆由臺灣數位企業總會號召舉辦的「未來大速聚」活動，在過去2年巡迴台中、高雄舉辦後，今年再度回歸台北，更創下有史以來最大規模，邀集共24個二代社群，現場超過550位二代企業家共同參與，場面盛大。

能源轉型是台灣最大挑戰

行政院副院長鄭文燦特別出席「未來大速聚」活動，看到涵蓋台灣從北到南各領域的二代社群集結在台北參加這場活動，感動喊出「未來台灣，就決定在現在」。鄭文燦向出席的青年企業家們分享他所觀察到的未來挑戰，他說，過去說一代通常為30年，可是現在的企業競爭沒有辦法撐30年，他以ipohe手機為例，每2年就迭代一次。這一代企業家除了2年一轉之外，還得面對零碳轉型、AI新浪潮等較長遠的轉型新挑戰。

鄭文燦副院長提到台灣轉型最大挑戰是能源轉型，現階段政府致力於以不缺電為目標，在韓國和日本都低於台灣發電碳排係數狀況下，我們要有競爭力就得擴大綠電發電量，他預估2026年到2030是我國能源轉型最大挑戰期間；其次，鄭副院長也提到前陣子黃仁勳帶來的AI旋風，讓我們看到AI產業發展的急迫性，因此，行政院將投入4年400億元的「台灣AI行動計畫」，期盼4年內，台灣在AI產業能達到2,500億元產值。鄭副院長最後指出，近幾年台灣被全世界看見，雖有地緣政治風險，但他深信「台灣」具有強大是真正競爭力來源，他也期盼企業二代能立足在台灣基礎下進行布局全球布局，讓台灣被全世界看見在全球新市場站穩腳跟。



全台24個社群出席「未來大速聚」，彼此串聯交流。圖／數總提供

共同學習成長因應接班挑戰

過去10年台灣企業面臨許多挑戰，但最根本問題還是接班傳承，所幸，在政府與各界通力呼籲下，台灣二代接班列車陸續啟動，從北到南陸續成立二代會。新北市工業會新世代傳承聯誼會第五屆會長譚國鴻出席「未來大速聚」時分享，會員們普遍面臨接班風險，在聯誼會運作下得以運用各項資源從旁協助企業，但力量總是有限，現在能跟著數總發展出的各項解決方案及串聯大平台一起前行，就能可以共同學習成長、互助互利。

「未來大速聚」維持一貫傳統，讓24個二代社群會長帶領會員們熱鬧走秀進場並介紹各自特色。圖／數總提供

台中市機械業二代協進會（G2）會長陳光柏也分享，企業接班過程中交流分享是很重要，在台中，G2也跟其它二代會共同舉辦活動，走出區域交流，能參加「未來大速聚」這種跨界、跨域的交流更是機會難得，因為每個企業都需要從不同角度看事情，共同學習與分享才是企業成長重要養分。高雄青年企業家協會會長林郁芳也認同數總搭建二代會串聯平台的重要性，她說，未來是打群架的時代，她認為台灣應該攜手走到世界去。代表一代的台灣板金經營協會會長曾麗芳說，她來到數總才發現台灣有這麼多優秀的二代，她很感謝數總平台能夠代替一代好好教育二代，因此，她也號召很多板金二代參與「未來大速聚」活動。

向來規模不大自成一體系的出版業，近年也面臨轉型壓力，聯合發行董事長室協理陳家祥過去為家族企業進行轉型，也透過參與數總平台強化轉型能力，陸續為出版經銷導入RPA、BI等系統。陳家祥分析，出版業相當封閉，過去同業間互動僅僅互吐口水，但看到數總搭建串聯各地社群平台，讓他體會到如何從別人成功與失敗的經驗中去學習，從中也看到出版業的契機，如過去同業間僅能產業內水平或垂直整合，但參與數總各社群串聯，能讓出版業走出同溫層，激發跨業結盟新點子。

邀請臺北流行音樂中心黃韻玲董事長跟大家交流，同時也邀東台精機嚴璐副總經理、青雲畫廊李宜洲總監以及三嘂娛樂廖哲毅創辦人等三位二代，分別從不同角度來分享探討台灣軟實力如何再造榮光。圖／數總提供

運用弱連結激盪出新創意

數總為何要串聯二代社群平台呢？黃怡穎理事長認為，社會上除了強連結外，身邊還有很多具有創新想法但不常連絡的朋友，這些朋友即是弱連結，而弱連結是有機會創造出新商業模式的。什麼是弱連結呢？它就像如同「未來大速聚」這個場域，讓二代走出習慣的生活圈，跟來自各產業、來自全國各地的、不同的社群聚在一起，讓每個人就有機會強化弱連結，從而讓弱連結去創造、激盪出新火花。

黃怡穎理事長以自己的經驗分享，身為台中精機第三代的她，從回家族企業以來就在父親黃明和董事長身邊學習，也看著父親不吝將自家三代傳承的經驗分享給台中精機客戶家族，從一開始的「台中精機客戶家族薪火相傳研習班」到後來轉型成「台中精機薪火相傳聯誼會」，就是希望能夠提升台灣機械加工業的新世代戰力。

過去只是自己家族默默的做，但後來在遇到數總陳來助創會理事長跟王怡雯執行長後，除了進入他們當時推動的二代大學，也跟著他們一起深入台灣各地接觸不同的二代社群，並無所求地從旁給予各式各樣的資源協助，她說：「我自己也剛從台大E勢泮畢業，看到台灣在這麼短短幾年間有各式各樣的二代學習組織成立，心中覺得非常開心，但其中只有數總是有實力能夠號召二代社群的！」所以從傳承接班到數位轉型再到零碳轉型，數總在前方為大家指引明路，二代社群們就能夠領隊整裝跟上，這樣的默契是其他組織難以達成。

王怡雯執行長補充道，第四屆的「未來大速聚」參與社群雖然只比去年增加一個，但實際上數總已經掌握逾30個二代社群的聯繫管道，並且平常也多有互動，今年參加社群中更增加多個新面孔，包括台灣機動車輛產業二代會、台灣婦嬰用品二代聯誼會、旅遊二代會、TAMI機械公會北區二代聯誼會、桃園企業二代聯誼會等，都將是重要的生力軍，大家打起群架來也更有戰力了！