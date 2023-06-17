鴻準H.Spectrum+ 國際論壇 助台灣生醫國家隊進軍國際

covid-19肆虐全球，讓投資規模、商業模式、人口結構重大改變，且對於健康的議題更加重視，使得精準健康、智慧醫療相關產業帶來龐大商機。而鴻海集團創辦人郭台銘，看好國內生醫的創新能量，聚焦「科技、創新、生醫、國際」等方向，挹注集團資源， 由鴻準精密工業及永齡基金會所屬「H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器」，積極扶植國內優質新創團隊與國際接軌。

由「H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器」主辦，「Startup World Cup全球最大創業大會&競賽」、環球生技月刊、仙人掌創業服務公司協辦的《看見生醫大未來》國際論壇，17日在臺北創新實驗室智慧國際會議廳舉行，透過產官學研專家學者的專題演講及菁英論壇，讓大家一窺生醫產業的大未來 ，助力台灣生醫國家隊一起前進國際市場 。

《看見生醫大未來》國際論壇邀請多位國際重量級人士出席，首先將由 Pegasus Tech Ventures 創辦人Anis及國際醫療資訊協會（International Medical Informatics Association,IMIA）李友專主席，進行兩場國際新創趨勢專題演講；此外亦安排二場「智慧醫療菁英」論壇，以多元化的方向進行深入暨廣泛的討論。本次論壇更連結國內外產學界代表，包括北醫生醫創新設計中心、加州大學舊金山分校等國際多位專家與會，協助新創團隊了解國際現況提供新創企業更多面向的新知，讓台灣做好與世界接軌的能量。

【2023 H.Spectrum+看見生醫產業大未來】國際論壇，邀請多位國際重量級人士及新創團隊出席。圖／業者提供

2023 H.Spectrum +健康金鳳凰 鴻準是創造生醫獨角獸的最佳加速器

由鴻準精密工業及永齡基金會所屬「H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器」， 繼去年針對生物科技、 醫療AIOT產業的新創團隊進行徵選，並挹注資金、資源來扶植獲選團隊，並廣受各界好評後，今年再擴大辦理海選，更增設「國際組」與「創意組」，徵求包括：生物科技、健康照護、醫療科技、智慧醫療等相關領域的國內外公司團隊，透過海選挖掘出具潛力的創新團隊，期透過「高、廣、深、速」策略原則，以國際企業合作的高度、加速產品開發廣度、技術深度及執行速度，協助遴選出的優秀團隊加速商轉，並與國際接軌，打造台灣的「護國群山」。

本身是醫療專業背景，且在國際知名健康醫藥公司擁有多年市場實戰經驗的H Spectrm+ 副執行長馮湘婷指出，台灣生醫專業人才與實力絕對是傲視全球，生醫或跨科技生醫新創團隊研發技術也越加成熟，尤其近年來許多醫療機構專業人士加入新創行列，從臨床的Unmet needs 出發，提供解決方案、增進醫療服務品質與促進健康的各種新創服務。因此，今年H Spectrum+ 特別開放「創意組」報名，主要針對醫療相關背景但尚未成立公司的人才，提供自己的「BIG IDEA」一起加入H Spectrum+ 為台灣生醫新創注入更多動能。

H.Spectrum+執行長魏義旻說明，H.Spectrum+國際加速器計畫有幾個特色，首先這是鴻準精密結合國內外生技產業的優質資源，將挹注集團力量，直接投資，提供財務上的支持，協助加速商業化的進程。此外，鴻準結合產學研資源，提供技術輔導、技術移轉、製造流程改善等支援，讓新創企業能夠更有效率的發展其產品；透過國際資源整合與商業網絡，協助團隊開拓國際市場，加速產品在全球的商業化。H.Spectrum+期待透過徵件計畫，培育更多具有創新思維和實踐能力的生技專業人才，為台灣的智慧醫療產業發展貢獻更多力量。

台灣精準醫療產業協會 榮譽理事長 李鍾熙(左起)為引言人，與國家生技研究園區創服育成中心 執行長 施修明、資誠會計師事務所 生醫產業主持會計師 周筱姿、普華商務法律事務所合夥律師 林金榮、Illumina 台港澳營運長 鄭裕翔、GE Healthcare中國副總裁暨台港澳區總經理 黄福榮等擔任與談來賓。圖／業者提供

國際重磅級專家與新創 合進共擊國際賽道

座談邀請到財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳、國際醫療資訊協會(IMIA)主席李友專、工研創新協會總會長高繼祖、加州大學舊金山分校特聘教授暨中研院生醫所所長郭沛恩、北醫生醫設計創新中心執行長吳孟晃等產學研單位，分享智慧醫療全球趨勢；第二場座談則邀請台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、國家生技研究園區創服育成中心執行長施修明 、資誠會計師事務所生醫產業主持會計師周筱姿、普華商務法律事務所合夥律師林金榮、Illumina 台港澳營運長鄭裕翔 、GE HealthCare 中國副總裁暨台灣/港澳區總經理黄福榮，共同探討在大加速時代，企業如何與新創合進共好，即時掌握國際商機、讓台灣成為國際生醫新創最佳加速選擇，台灣團隊與國際接軌前進全球，創造共贏！ H.Spectrum+健康金鳳凰報名網址https://forms.gle/pZ9GCV8famRARMwo7

(了解兩個指標性的國際新創競賽與徵件辦法，歡迎致電02-87515099)