台南應用科技大學舉辦112級畢業典禮場面溫馨

台南應用科技大學於6月17日舉行112級畢業典禮，為畢業生們的辛勤付出和學業成就獻上了最高的敬意和祝福。這也是該校歷經疫情後首度舉辦的畢業典禮，校方特邀請歷屆校長回校，給予這群即將踏入社會的新鮮人祝福及勉勵。

在典禮開始前，畢業生們在家人和朋友的祝福和鼓勵中穿過平時上課的大樓和校園角落，逐步前往典禮會場，這象徵著展望未來的道路，充滿著希望和期待，沿途充滿了歡笑和掌聲，場面溫馨感人。

南應大黃基正董事長於致詞時表示，在少子化的時代，該校仍然秉持初衷穩健前行，持續認真辦學，給予每一位南應人良好的學習資源與環境，也希望每一位畢業生都能帶著南應大的精神，在各行各業中發揮所長，並提攜後進、回饋社會。

台南應用科技大學疫情後首場畢業典禮-。圖/南應大提供

楊正宏校長致詞時指出，這一屆畢業生是最特殊的一屆，在學期間有三年都受到疫情影響，但學校也都能及時因應，保障學生的受教權利，並引用前英國首相邱吉爾的名言「永遠不要浪費一場好危機」來期勉同學，鼓勵畢業生在未來遇到危機和挑戰時，將其視為人生中的轉機。

這個重要的里程碑不僅是對畢業生們的肯定，也象徵著他們即將踏入人生新階段的開始。本屆畢業典禮共計有2700多名畢業生，在典禮上亦頒發獎項予優秀學生，以表彰他們在學術、社會服務和領導能力等方面的卓越表現。這些學生的成就展現了台南應用科技大學教育的優秀品質和學生的傑出才能。

今年112級畢業生生服系曾羽慈同學是一位聽覺的障礙者，他來自彰化員林家商家政科，自小對於家政手作嶄露興趣，由聽覺障礙管道進入南應大生服系就讀，在朱惠英老師的鼓勵下進入花藝培訓隊伍，並於109年參加「第 16 屆全國身心障礙者技能競賽暨第 10 屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽」，榮獲金牌，並獲備取國手資格。在畢業典禮中他獲頒學習菁質獎及校友會獎的榮譽，而學習的路是永無止盡的，畢業之後能繼續朝自己的興趣學習。她不因聽覺的障礙將她困住，而將愛與技能分享給更多的人。

美術系研究所在職專班山本美道子同學也在今年畢業，34年次的她，107年進入本校就讀，5年的時間完成了大學暨研究所學位。圖/南應大提供



另外美術系研究所在職專班山本美道子同學也在今年畢業，34年次的她，107年進入本校就讀，5年的時間完成了大學暨研究所學位，讓我們看到了「活到老、學到老」的精神，令人敬佩。