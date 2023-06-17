中華稅務會計研習班 終身學習 有口皆碑

中華稅務會計研習班日前舉辦84期結業典禮，邀請民權國稅局游崇熙股長主講：「營業稅發票開立注意事項」，深受同學們的喜愛且受益良多，做為納稅人與政府溝通橋樑。

中華稅務會計研習班表示，該研習班採一次繳費終身學習，因稅法常修正，為配合學員方便回來復訓，白天班跟晚上班都可同時上課，保證學到會。因校區白天是事務所，晚上才是敎室，所以，很了解學員們的需求，故自編的教材都能符合學們的現實需求，有實際的帳冊表格作帳，可馬上應用在公司，是非常實用的課程。

歷屆畢業學員中，參與會計丙級證照考試的學員有國中畢業生考80分，中學夜校生考100分，幼保科畢業在馬達工廠當作業員考90分，考上警察特考會計人員及記帳士，有些創業同學都已經買2棟房子了。如是非本科系的學員均採從基礎敎起，內外帳全敎，畢業後即可學得一技之長。

目前，該班只有在台中開課，校址在高鐵附近交通很便利，該班學生有從金門、台東、高雄、台南，澎恰恰/許效舜主持黃金夜總會的提供廠商，愛妮雅化妝品集團主任就是從板橋來的、埔里阿波羅飯店70歲老闆娘專程開車來上課、埔里國棟五金連鎖店會計主管攜帶2位員工一同開車來上課，學員遍及台灣各地。

課程內容除內外帳課程外，將再開設內外帳實務班，課程包括會計基本觀念、會計科目、借貸法則、傳票、日記帳、總分類帳、試算表、存貨帳、調整、損益表、資產負債表、結帳、開帳、財務報表分析、營業稅、薪資扣繳憑單、股利憑單、營利事業所得稅、成本分析、個人綜合所得稅及查帳技巧，內容完整豐富。

中華稅務會計電話（04）2262-9999。