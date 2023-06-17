亞東科大 以「學術+技術+藝術，2023展翅高飛」為主題 期勉畢業生

亞東科技大學於6月17日舉辦畢業典禮，今年以「學術+技術+藝術，2023展翅高飛」為畢業主題，期勉畢業生經過在校四年紮實的專業課程、企業實習訓練及生活人文美學的養成後，在離開校園皆能展翅高飛，實踐夢想與目標，並同時發揮最大的創意，描繪屬於自己夢想藍圖，朝著人生的夢想展翅高飛。

遠東集團董事長徐旭東期勉畢業生建立五種關鍵能力，用正確的心態面對新經濟、新常態。圖／業者提供

遠東集團董事長徐旭東出席致詞期勉所有畢業生，當前全球議題環繞在人工智能、能源危機、烏俄局勢、通貨膨脹和中國問題等，大家要建立五種關鍵能力，「Agility (敏捷力)」、「Resilience (韌性)」、「Endurance (耐力)」、「Clarity (定見)」及「Sustainability (永續發展)」來關心全世界的變化，用正確的mindset來面對新經濟、新常態。

羅致政立法委員 ( 右 )應邀致詞。 圖／業者提供

也解釋畢業，英文叫commencement，是「開始」的意思，是開啟人生另一階段。期望能善用在亞東所學，發揮創意，讓世界變得比以前更強大。並以亞東科大今年畢業典禮「2023展翅高飛」的主題，分享一段英文佳句：

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change.”適者生存的本質不是適應，是改變。

校長黃茂全更期勉畢業生能將所學所長運用於實踐中，成為社會的棟樑和引領者。無論前往何處都是亞東的驕傲，也邀請羅致政立法委員、台中市青年高中張簡溪俊副校長給予全體畢業生祝福與勉勵，期許大家在未來面對工作挑戰時，能保持對知識的渴望和追求，精進專業，並努力為周遭的人奉獻。

亞東科大創校55周年，這幾年來不論是國際發明競賽、校外及海外實習、體育競賽及國際交流活動等都有長足的進步，一切都證明師生的努力及成果是有目共睹。

最後，畢業典禮在溫馨的氣氛中進行感性謝師禮活動，期許所有畢業生都能在校訓「誠勤、樸慎、創新」所揭櫫之精神下走出亞東，成就未來！也感謝師長們辛苦提攜和循循教導，畢業生及家長皆留下美好記憶。曲終人散，畢業不是結束，而是力量的擴張，恭喜全體畢業學生揚帆啟航，展翅高飛！