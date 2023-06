亞東科大 以「學術+技術+藝術，2023展翅高飛」為主題 期勉畢業生

亞東科技大學於6月17日舉辦畢業典禮,今年以「學術+技術+藝術,2023展翅高飛」為畢業主題,期勉畢業生經過在校四年紮實的專業課程、企業實習訓練及生活人文美學的養成後,在離開校園皆能展翅高飛,實踐夢想與目標,並同時發揮最大的創意,描繪屬於自己夢想藍圖,朝著人生的夢想展翅高飛。

遠東集團董事長徐旭東期勉畢業生建立五種關鍵能力,用正確的心態面對新經濟、新常態。圖/業者提供

遠東集團董事長徐旭東出席致詞期勉所有畢業生,當前全球議題環繞在人工智能、能源危機、烏俄局勢、通貨膨脹和中國問題等,大家要建立五種關鍵能力,「Agility (敏捷力)」、「Resilience (韌性)」、「Endurance (耐力)」、「Clarity (定見)」及「Sustainability (永續發展)」來關心全世界的變化,用正確的mindset來面對新經濟、新常態。

羅致政立法委員 ( 右 )應邀致詞。 圖/業者提供

也解釋畢業,英文叫commencement,是「開始」的意思,是開啟人生另一階段。期望能善用在亞東所學,發揮創意,讓世界變得比以前更強大。並以亞東科大今年畢業典禮「2023展翅高飛」的主題,分享一段英文佳句:

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change.”適者生存的本質不是適應,是改變。

校長黃茂全更期勉畢業生能將所學所長運用於實踐中,成為社會的棟樑和引領者。無論前往何處都是亞東的驕傲,也邀請羅致政立法委員、台中市青年高中張簡溪俊副校長給予全體畢業生祝福與勉勵,期許大家在未來面對工作挑戰時,能保持對知識的渴望和追求,精進專業,並努力為周遭的人奉獻。

亞東科大創校55周年,這幾年來不論是國際發明競賽、校外及海外實習、體育競賽及國際交流活動等都有長足的進步,一切都證明師生的努力及成果是有目共睹。

最後,畢業典禮在溫馨的氣氛中進行感性謝師禮活動,期許所有畢業生都能在校訓「誠勤、樸慎、創新」所揭櫫之精神下走出亞東,成就未來!也感謝師長們辛苦提攜和循循教導,畢業生及家長皆留下美好記憶。曲終人散,畢業不是結束,而是力量的擴張,恭喜全體畢業學生揚帆啟航,展翅高飛!