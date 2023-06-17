亞東科技大學展現創新力 創業計畫展覽引領校園未來

亞東科技大學工商業設計系於近日舉辦了一場令人驚艷的創新創業計畫展覽，以獨特的設計作品和創業商品吸引了校內外人士的目光。這場展覽是該校執行教育部「大專校院推動創新創業教育計畫」的一環，旨在活化校園的創新與創業潛力。亞東科技大學以其卓越的教育環境和優勢脫穎而出，計畫主持人閆嬰紅研發長及共同主持人葉乙璇老師，帶領了40位積極參與的學生並組織10家校園公司，推出了30件創新作品和10件創業商品。

圖亦設計公司「綠菸」環保作品。圖／業者提供

在創新作品展區，由圖亦設計公司蔡勝亞執行長帶領的李萱婷、周芷伃、葉家君等四位同學的設計作品「綠菸」引人注目。這項創新作品旨在透過濾煙來綠化環境，兼顧使用者的健康和空氣品質。透過內部軸流抽風裝置，「綠菸」不僅可以減少吸入二手煙的風險，還能夠淨化周遭空氣，為大家帶來更清新的環境。

夢想大盜設計公司「鮖䖨」化石展售品。圖／業者提供

在創業商品展區，由夢想大盜設計公司沈佳誼執行長帶領的張瑀庭、陳庭蓁、林柏毅及羅子勛等五位同學創作的展售作品「鮖䖨」，以其獨特的概念吸引了眾多觀眾的目光。他們將收集和研究化石的喜好與加值服務結合，將各地質年代和化石商品打造成精品，通過展示盒、挖掘盲盒、化石抽抽樂以及化石科普等方式，將專業知識與產品加值相結合，為觀眾帶來驚喜和樂趣。

靈設計公司「MBTI人格特質插畫」展售品。圖／業者提供

此外，由靈設計公司金湘庭執行長帶領劉庭羽及廖亭聿等三位同學的展售作品「MBTI人格特質插畫」也引起了熱烈的反響。他們成功將16種人格特質測驗與插畫周邊商品結合，為觀眾帶來了一種全新的體驗。參觀者不僅可以免費進行人格測驗，還可以根據測驗結果獲得相應的插圖吊飾、鑰匙圈或書卡，現場還提供扭蛋機隨機抽選商品，讓整個展覽現場充滿了歡樂與驚喜。

這場充滿創意和活力的展覽吸引了大量的觀眾參與，學生們在與消費者的互動中獲得了難得的實踐經驗，這是課堂無法模擬的寶貴體驗。亞東科技大學以培養創新創業精神為目標，通過這次展覽活動，為學生們提供了一個展示才華和將創意轉化為實際產品的平台。

值得一提的是，這次展覽不僅展現了學生們的創新力，同時也體現了遠東集團公益事業亞東科技大學對可持續發展的承諾。展覽的盈餘將全數捐贈，強力贊助本校2023年暑期泰北國際志工團，協助「擁抱泰北，轉動愛」的活動。這項舉措不僅體現了大學的社會責任，也在學生心中種下了永續發展的種子。

亞東科技大學以其豐富的創新創業教育資源和卓越的教學品質著稱，這次展覽活動再次彰顯了該校在培養學生創新思維和創業能力方面的優勢。未來，亞東科技大學將繼續致力於激發學生的創新潛能，培育更多的創業人才，推動校園創新創業文化的蓬勃發展。