NUEIP人易科技研討會 實現企業留才永續

NUEIP助企業打造良好考核制度 防止人才出走

全球普遍缺工、缺人才的現象仍然嚴峻，企業紛紛積極招募延攬全球人才。然而，除了「開源」的招募方法外，企業也越發重視從「節流」的角度思考，建立良好的績效考核制度，以防止優秀人才出走。NUEIP人易科技作為提供企業人事管理一條龍解決方案的SaaS資訊服務商，今 （16） 日舉辦了《不只是評分！好的考績評核管理，為企業永續經營賦能》線上直播研討會，以考績制度為出發點，為企業提供留住人才、實現永續經營的解決方案。

研討會特別邀請勞基法規專業的彭敍明律師，以及PwC資誠企業管理顧問公司的盧宛瑩協理擔任主講嘉賓。兩位講師在業界擁有豐富的顧問經驗，深入了解企業面臨的管理痛點，從勞資實務糾紛、績效評核制度設計，到企業發展目標的結合，一步步引導與會者，建立一個讓人才與企業相輔相成的雙贏體系。

彭敍明律師在會中針對勞基法條文延伸至考績獎懲制度的架構，提點了績效獎金的實施事項，並以實際案例佐證討論。他強調，訂定考績制度時必須具體明確，並且不能忽略後續的處理程序，以保障雙方的權益，維護勞資關係的和諧。

盧宛瑩協理則提出，隨著經營環境和管理議題的變化，績效管理制度與實踐作法也需要與時俱進，並更仰賴於高階經營者、用人主管、基層員工及人資部門各司其職。在新型態績效管理的執行上，除了需要平衡長期策略與短期營運外，還需要搭配滾動式的目標調整與執行作法，透過反覆檢視「四個」關鍵問題，以有效落實新型態的績效管理。

同時，NUEIP人易科技的考績功能也成為企業人資在執行評核工作時的得力助手。透過彈性自訂評核項目與指標、並結合假勤，提升考核準確性。主管與員工之間的意見交流回饋機制，進一步增進了勞資關係，打造友善員工的企業環境。藉助於人易科技的智慧系統支援，搭配個人軟實力的培養，企業的績效管理不再停留於紙上談兵，而是真正得到實踐應用。

人易科技總經理曹忠勇表示：「兩位講師都提供了非常寶貴的洞察和實踐經驗。我們一直以與企業共同成長為出發點，致力為客戶帶來更多的整合性價值。」此次研討會體現了人易科技對客戶的重視，通過知識學習和分享，支持客戶在快速發展的市場趨勢中保持敏捷性並順應市場需求，實現企業永續經營的目標。

了解人易科技：https://www.nueip.com/