星級旅館協會理事長蔡永興率業者拜會觀光局

社團法人台灣星級旅館協會蔡理事長永興暨林榮譽理事長紹賢、蕭副理事長景田、陳副理事長盈瑞、王常務理事孝典、以及多位理監事和會員代表乙行18人於本月(14)日下午至交通部觀光局拜會，由旅宿組組長曹逸書親自接待並交換意見。

理事長蔡永興表示，最支持政府提升旅館形象的星級旅館，為迎接疫情後開放的台灣觀光，推動觀光旅遊，增加國際與國旅觀光帶動旅館業的商機，針對目前及未來台灣觀光旅館業的發展與星級旅館目前經營困境，為業者與政府部門良好的溝通與建議，今日特別拜會觀光局請政府給予旅館業更多推廣行銷與經營政策。

此次共同觀光產業討論議題:

全台將近3仟8佰多家旅館，加強宣導業者意願接受星級評鑑，引領旅館經營回歸專業，提升國內旅館與國際接軌，讓業者有意願自費參加評鑑。訂房網站上應有標示觀光局評鑑的星級旅館，提高星級旅館知名度與指定住房。 海外推介會時設立專區針對台灣星級旅館定位為-「台灣好旅館」政府單位參加海外觀光推介或推廣活動，為協助星級旅館業者將觸角延升至海外，請設立台灣星級旅館展示區，邀請星級旅館業者前往參加，並將星級旅館其定位「台灣好旅館」。 旅館產業專業人才培育機制，旅宿業專業人才每年平均新增需求為2千多-5千人，目前相關專業人才轉為供不應求，有明顯的人力缺口有待填補。欠缺之專業人才包括：中高階主管、旅館房務、工程人員、廚師、禮賓人員、行銷公關人員等職務。

(中間) 理事長蔡永興、(右一)副理事長陳盈瑞、(右二)副理事長蕭景田、(左一)台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼。業者/提供

建議與教部協商促進大專校院開設跨領域課程，豐富觀光相關科系學生職能。學界與業界都共同面臨缺人的情況，針對教育訓練需要再精進，培養出的人才適用在各單位錄用，學界針對職業現場再多加教育訓練。

強化或改善台灣現有觀光資源能量(與外國景點比拚，留下觀光財)，整合相關部會與縣市政府資源，依據不同市場與季節規劃永續旅遊行程，行銷優惠措施。另外全台各地風景區的深入導覽解說是非常重要的，建議觀光局培訓退休的專業老師或生態愛好專家，並頒發專業執照，業者可由觀光局提供的解說老師資料，找尋自己所需的專業解說老師才可勝任。

每年舉辦國際旅客與國旅指定入住星級旅館促銷補助專案，因疫情影響國際觀光旅遊極深，請加速促進國際觀光客來台旅遊與國內旅遊，舉辦針對入住星級旅館的有效行銷活動，並於國內外宣導推廣，獎勵旅客指定入住星級旅館。

請政府協助國內星級旅館業者經營上困境(國際旅客減少、基層人力短缺、經營成本增加、電費漲價)