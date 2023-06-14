樺漢、聖約翰、陽明交大　產學研共創多贏

聖約翰科技大學校友企業-樺漢科技股份有限公司為有效推動台灣產學交流合作與教學資源共享，特別與國立陽明交通大學及聖約翰科大共同合作，落實投入產學暨產創合作聯盟。不但提供兩所大學學生產學創業基金、學生獎學金，更啟動「育才、用才和留才」規劃，培育創新優秀人才。三方於112年6月13日，在陽明交大台北北門校區簽訂合作意向書，總統府林佳龍秘書長與教育部潘文忠部長…等貴賓親臨盛會見證。

聖約翰科大張文宇校長(左)、陽明交大林奇宏校長(中)與樺漢科技朱復銓董事長(右)，三方共同簽署合作意向書，開啟台灣校校企聯盟合作之新里程碑。圖／聖約翰大學提供

教育部潘文忠部長認為校校企三方合作模式，結合綜合大學、科技大學及知名企業共同串連產學合作，是非常有意義的產創合作模式，也讓兩校師生有機會交流，開啟不一樣的教育篇章。他很感謝樺漢科技朱復銓董事長投注企業能量回饋母校，塑造新的典範。相信以校友身分所促成的產學合作，必定更為扎實。

聖約翰科大傑出校友朱復銓董事長(右三)深知人才是成就企業最重要的資源，因此投注企業能量回饋母校，塑造新的典範。圖／聖約翰大學提供

出席盛會的總統府林佳龍秘書長致詞時表示，非常高興看到聖約翰科大、陽明交大與樺漢科技三強連手，他認為教育資源與產業對接必能培養台灣優秀人才。尤其身處數位科技時代，整合產學研資源並跨領域學習非常重要，能夠培養學生「帶著走的能力」。他很佩服樺漢科技從工業電腦以至於智慧物聯網，其創新的智慧化產業服務都能夠精準執行，有助於強大台灣各產業的競爭力。他期盼在三強聯手、跨域整合之下，能夠發揮示範效果，帶動更多校友回饋母校，打造台灣科技島。

樺漢科技朱復銓董事長表示，他在樺漢集團經營有成之餘，深知人才是成就企業最重要的資源，不僅斥資新台幣1,000萬元，提供兩所大學師生共同成立ESG中心，並參與國科會產學計畫，以落實「入學即就業，畢業即創業」之理念。朱復銓董事長說，「聖約翰是我的母校，母校的生存是我念茲在茲最關心的事，很榮幸今天有此機緣整合資源並達成共識，共同簽訂『校校企策略聯盟合作規劃書』深具意義。未來三方將共同推展實習合作教學與實務實習訓練，以縮短學用落差，也希望藉此讓母校培育創新且與時俱進的世界級人才。」

各界貴賓出席觀禮，左起：邊信聯科技邵家健董事長、聖約翰科大校務顧問唐彥博校長、蔡銘哲董事、張文宇校長、沈裕雄執行董事、曾鴻鍊董事、賴俊年董事、何副校長及陳智湧教務長。圖／聖約翰大學提供

聖約翰科大執行董事沈裕雄董事長說，聖約翰科大非常榮幸能與陽明交大締結盟約，藉由樺漢科技的資源支持母校，樺漢科技具有市場開發與洞見產業的能力，企業資源及產業能量豐沛；國立陽明交大為國內歷史悠久且深具代表的高等教育學府，在高科技與創新產業人才的培育有目共睹。今日校校企三方簽約，結合產業資源、學術理論及技職實作能力，三位一體，將發揮更強大的效果。非常感謝朱復銓董事長的用心與支持，也感謝林佳龍秘書長和潘文忠部長的到場鼓勵加持，我們將秉持一貫的教育理念，繼續為台灣社會培育具備務實致用創業能力的人才。

聖約翰科大前身是新埔工專，成立56年以來成為培育技職人才的重要搖籃，校友在各產業都有卓越成就。張文宇校長指出，未來將與陽明交大校際聯合，無論是師資、學分選修、跨校課程或是北市多元上課地點…等，聖約翰科大有如獲得「鑽石級教學輔導工具」相助，教學無所不在，對學生而言是大利多。再加上樺漢科技提供各項獎助方案及相對應產學資源，聖約翰學生在「校校企策略聯盟」強強聯手加持下，不但能快速找到人生事業方向，更有機會邁向世界各地打拼，闖出屬於自己的一片天。

各界貴賓出席盛會，共同見證校校企聯盟合作之重要儀式。圖／聖約翰大學提供

此次合作簽約聯合發佈會，現場貴賓雲集，聖約翰科大董事會沈裕雄執行董事(臺雅集團董事長)、賴俊年董事(信昶科技董事長)、蔡銘哲董事(岱德橡膠工業總經理)、曾鴻鍊董事(諾霸精密機械董事長)及傑出校友張仁炯總經理(微軟台灣研發中心)、簡展穎投資長(台新金控)、林建志董事長(樺康智雲)、陳劍威總經理(撼訊科技)、校務顧問唐彥博校長(中國科大校長)、何副校長、陳智湧教務長、人事室陳玉海主任及招生組周念祖先生等均蒞臨參與，一同見證校校企產學研攜手共創多贏之歷史時刻。