哈佛大師逢甲開講！2023城市趨勢國際論壇-未來台中：城市．社會．行動

因應氣候環境變遷、產業科技變革、世界局勢改變，城市應與時俱進持續創新，由逢甲大學與台中市政府都市發展局共同主辦的｢2023城市趨勢國際論壇-未來台中：城市．社會．行動｣，6月9日在逢甲人言大樓一樓大廳盛大舉行。此論壇邀請哈佛大學設計學院院長Sarah Whiting 與教授Ron Witte，與臺灣在地城市規劃、建築領域專家及政府部門進行交流、對話。這場公開活動不僅吸引中部產官學專家與會，許多關心台中市政發展的人士也踴躍報名，參加人數逾180名。

論壇中特別邀請Whiting院長與Witte教授分兩場次分享「城市設計的趨勢與創新」與「城市設計的行動與實踐」。每場專題演講之後，皆安排國內學者專家與之對談，第一場由逢甲大學高承恕董事長、黎淑婷副校長、陽明交通大學建築研究所曾成德教授；第二場則由逢甲大學黎淑婷副校長與校內曾梓峰、劉立偉兩位師長，一起探討規劃專業的工具與技術，實踐公共生活、實質環境的社會性、公共性與參與性，透過強化「社會」與「專業」的整合。

台中市政府黃崇典秘書長(右)代表盧市長感謝兩位哈佛設計領域菁英，分享精闢的設計理念與實例，開闊與會者的城市觀與建築視野。圖／逢甲大學提供

哈佛大學設計學院為全球設計領域學術領導者，Whiting院長致力於建築教育推動，於2017年獲頒美國Architectural Record雜誌女性建築獎，並多次被美國Design-Intelligence雜誌選為年度教育家，經常受邀擔任建築及都市設計評論家。Ron Witte教授則擁有麻州、加州、德州註冊建築師資格，曾任教於萊斯、肯塔基、伊利諾理工學院等知名大學，實際參與國際飯店、體育場、校園、博物館等項目設計，並將實際規劃設計經驗藉由著作與期刊發表。

第一場參與對談的學者：陽明交通大學建築研究所曾成德教授(左起)、哈佛大學設計學院Witte教授、逢甲大學高敬賢老師、Whiting院長、逢甲大學黎淑婷副校長與高承恕董事長。圖／逢甲大學提供

哈佛大學設計學院Whiting院長(右)與Witte教授(中) 分兩場次分享「城市設計的趨勢與創新」與「城市設計的行動與實踐」，由逢甲大學高敬賢老師協助翻譯。圖／逢甲大學提供

兩位教授共同成立WW Architecture建築師事務所，參與多項國際機場、公共建築的競圖與實際案例，掌握國際城市的發展與趨勢。此次論壇藉由兩位教授的國際城市實績案例分享，與台灣在地城市規劃、建築領域專家及政府部門進行城市規劃及設計交流，以宏觀思維超前預判城市的優勢潛力、運作機制，聚焦台中未來的發展，相信可為台中的未來激盪出更多發展策略。