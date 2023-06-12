醒吾科大推動SDGs成效卓著 商設系一舉拿下華燦獎四座優秀獎

第八屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎全國賽以「融•和」為主題，共有來自海峽兩岸暨港澳地區1200餘所高校和機構的10萬多件作品參賽。醒吾科技大學積極推動永續發展(SDGs)，商業設計系學生以環保及動保意識提升為主題，一舉拿下4座優秀獎。

醒吾科大商設系學生湯淑婷、李文寧、張育碩《鴞失的樂園》因為動物保育問題逐漸被重視，為了不讓動物消失，藉由玩遊戲的過程，傳達遊戲不只能玩樂，也能認識動物資訊，減少對動物的傷害。圖／醒吾科大提供

醒吾科大商設系學生湯淑婷、李文寧及張育碩作品《鴞失的樂園》，凸顯動物保育問題逐漸被重視，為了不讓動物消失，藉由玩遊戲的過程，傳達遊戲不只能玩樂，也能認識動物資訊，減少對動物的傷害。

學生張煖煖、劉雨欣、黃奕晨共同創作《醒石》等一系列作品，其中「幻」與「曙」得到了這次的優秀獎。圖／醒吾科大提供

商設系學生李文寧說：「選擇草鴞是因為草鴞為鼠類自然天敵而鼠類會影響農業收穫，因此保育草鴞不僅對農業有幫助，重要的是可降低無差別化學藥物使用，維護自然環境、生物多樣性與人們的整體健康。」

醒吾科大商設系學生張煖煖、劉雨欣、黃奕晨共同創作「幻」蠟燭燈是搭配大理石流動的曲線去延伸火焰飄逸的視覺效果，使產品更加有層次感。圖／醒吾科大提供

商設系學生李文寧強調，感謝一路上辛苦陪伴我們的指導老師林永雲老師、翁永圳老師，沒有他們我們可能無法得到這樣的殊榮，另外也很感謝我們的父母，在我們遇到挫折的時候，默默地在背後給予我們支持，能夠在大學最後一年得獎，對我們來說是一份美好的回憶與鼓勵。

醒吾科大商設系學生張煖煖、劉雨欣、黃奕晨共同創作「曙」手提燈利用原木無線充電座讓產品可以放置充電，也可成為小夜燈功能使用。圖／醒吾科大提供

學生張煖煖、劉雨欣、黃奕晨共同創作《醒石》等一系列作品，其中「幻」與「曙」得到了這次的優秀獎。這二個作品都是結合SDGS12「促進綠色經濟」的理念，運用石材廠加工所剩的廢棄材料，將天然的白大理石結合黃銅及原木等複合媒材，製作成具特色美觀的手提功能燈飾商品，透過LED光線的傳導，呈現石材多變的紋理質感。

商設系三年級的盧情恩、楊煥楷作品「關心」，就是擔心家中長輩出門的安全問題而設計一款改善以往傳統的拐杖。圖／醒吾科大提供

「曙」手提燈是利用原木無線充電座讓產品可以放置充電，也可成為小夜燈功能使用。天然石材的質感讓產品更易於融入環境，當燈開啟時彷彿是為照亮黑暗中的曙光，燈光的照射將每道紋理中的故事映入眼簾，形成一片雲海，讓冰冷的大理石也能呈現曙光的溫柔。

「幻」蠟燭燈是搭配大理石流動的曲線去延伸火焰飄逸的視覺效果，使產品更加有層次感。結合蠟燭帶給人溫暖的氛圍，讓蠟燭的溫柔與大理石的堅硬融為一體，從中展現出感性與理性之美。

一次得到二座優秀獎的學生張煖煖、劉雨欣、黃奕晨表示，很榮幸能夠獲獎，從發想草圖到開始製作，中間遇到了很多挫折，跟組員們也產生了很多迷茫，很感謝老師在過程中不斷的點醒我們，在最混亂的關頭給予有效的意見，也很感謝組員們一起努力，才有現在的成果。

商設系三年級的盧情恩、楊煥楷作品「關心」就是擔心家中長輩出門的安全問題而設計一款改善以往傳統的拐杖，讓整體外形簡潔、現代，並加入健康監測、定位功能、拐杖長短調節及警示燈等功能。

設計的APP綁定拐杖，可隨時監測長輩健康狀況以及長輩所在地點，若拐杖監測出長輩心跳、脈搏有問題，拐杖把手則會亮紅燈，同時連動APP告知子女有危險，APP上會顯示地點，並可直接通話報警，或是撥打給遇難長輩，而在長輩周遭的路人看見紅燈或是聽到警示聲也能給予協助。

盧情恩、楊煥楷對於這次作品都很滿意，也希望可以在未來真的將它實體化，透過設計去改善現在存在的危險，希望能對年長者更有幫助。也感謝老師的幫助，謝謝評審給予的機會。

醒吾科大商設系老師林永雲很高興同學們的成果能夠獲得肯定，由於同學們的努力不懈與認真的學習態度，才能夠克服困難贏得這份榮耀並為校爭光。