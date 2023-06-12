南臺科大與陽明交大結合緯創資通產學新方案許學生一個未來

南臺科技大學吳誠文校長上任後積極推動四大發展方向，一是強化產學合作人才培育機制，創造就業機會，二是跨領域創新人才培育，三是推動產學共創，提升學生就業競爭力，四是依ESG環境永續之需求規劃新世代產業人才培育機制，讓南臺學生畢業即就業可迅速進入職場。

在吳誠文校長努力之下，南臺科技大學成為陽明交大臺南校區「緯創資通-陽明交大智慧與綠能產業創新聯合研發中心」第一個堅強的合作夥伴。吳誠文認為，頂尖大學著重分析設計，而南臺科大可以從實務實作能力來出發，因為工程的細節沒有透過實務操作是無法領會的，而前瞻電子產業需要的人才從技職學士，產業碩士，到工程博士都有，也都需要有實務磨練。因此，連結南臺科技大學與陽明交通大學，再加上全球布局的緯創資通，這種新形態的產學共創人才培育模式建立起來，對兩校的學生和產業都有益。

陽明交大與緯創資通在6月14日將舉辦一個『新世代電子產品智慧製造』高峰論壇，宣布成立「緯創資通-陽明交大智慧與綠能產業創新聯合研發中心」及智慧與綠能產學研發共創與人才培育合作平台，會中邀請國內外頂尖大學的學者及產業界的研發製造先進一同參與高峰論壇，包含南臺科大十幾名教授。

配合這項合作，南臺科大112學年度將成立「智慧製造跨領域技優學程」，並將與緯創資通合作，向教育部申請開設「AIoT智慧製造產業碩士專班」，利用緯創資通智慧製造類產線培養學生整合和實作的技能，優秀技優學士也有機會優先甄試進入陽明交通大學的碩士班或第二學士班。南臺科技大學未來也規劃成立產業博士專班，這是與產業的實務研究直接搭配的工程博士(Doctor of Engineering)。進入「智慧製造跨領域技優學程」及未來「AIoT智慧製造產業碩士專班」的學生在學期間除了可以獲得優渥的獎學金及寶貴的類產線實習機會外，表現良好者畢業後亦可優先受聘至緯創資通集團任職。

教育部技職司楊玉惠司長將受邀參與『新世代電子產品智慧製造』高峰論壇並表示，在這個南臺科大、陽明交大與緯創資通三方的合作架構下，緯創資通將在沙崙的陽明交大校區建立一個每年超過一億元投資額的前瞻智慧製造類產線，並且聯結到南臺科大已經建立的教學用類產線，把教育部補助南臺科大建立的類產線設備發揮更大的效益，教育部非常支持。科技大學與頂尖大學能合作，提供國際級的電子大廠緯創資通更完整的人才培育機制，滿足其人才需求，不僅協助台灣優質廠商能永續經營，也是高等教育的創舉，值得鼓勵。

值此正是參與今年四技二專聯招學生決定未來就讀志願與學校之際，吳誠文進一步表示，因應未來產業發展與人才需求，連結科技大學、研究型大學及全球布局產業，同時解決實作、學理與產業需求，將成為未來人才培育的重要方向，希望有志於此的優秀高中職學生，能把握這個難得的機會，入校後參與這個南臺科大、陽明交大與緯創資通三方合作的平台，只要選擇南臺科大的電子、電機、機械、資工及光電系都可以在學校提供的既有基礎上，突破自我，實現理想。