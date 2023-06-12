朝陽科大建築系培育業界菁英 畢業生超搶手

為了展現大學四年的學習成果，朝陽科技大學建築系第28屆畢業設計展於台北松山文創園區盛大開幕，今年建築組及室內設計組主題分別為「思敘漫遊」及「未生完生」，共分兩場展出近百件畢業設計作品，涵蓋都市空間重塑、社會議題延伸、自然人文對話、以及住宅、商業、藝文及醫療空間設計領域，多元創作受矚目。

朝陽科大建築組畢業作品關注疫情後商業類建築的轉變，讓建築不單只具備外觀造型美學，同時彰顯設計人對於永續空間之重視。圖／朝陽科大提供

朝陽科大建築系建築組畢籌總召邱宇裼表示，本屆畢業作品更多關注在疫情後商業類建築的轉變，讓建築不單只具備外觀造型美學，同時彰顯設計人對於永續空間之重視。其中，建築系學生作品〈瑜笙梄你〉以療癒系複合式瑜珈館為主題，沉浸式體驗帶來完全不同的建築氛圍；另外，作品〈一旗一會〉則探討位於高雄市旗山的糖廠歷史建築，透過特色活動空間的融入，關懷在地歷史文化。

今年畢業的朝陽科大建築系學生呂宛庭(右)及鄭甯妡(中)勇奪Volume Zero的建築設計國際競圖全球最佳學生獎殊榮，表先十分傑出。圖／朝陽科大提供

建築系室設組畢籌總召蔡昕昀亦表示，今年畢業作品規劃在地文化、社會議題、未來趨勢或者新興產業等項目，以及室內空間與建築的連結性、實用性和美學的傳承，想像出未來嶄新的生活空間樣貌，期望透過優秀的畢業設計，讓更多人看見朝陽建築系。其中，建築系室設組學生林柏愷畢業作品〈時光寶盒〉，設計兼具現代化、傳統性、跨領域三者的跨世代組合賣場，顛覆過去商店純粹的販賣性質，強化技藝/記憶與世代情感的傳承，創造別具意義的商業空間，大受好評。

朝陽科大建築系碩、博士生組隊赴新加坡南洋理工學院參加IBDC 2023國際競圖，成績亮眼。圖／朝陽科大提供

朝陽科大建築系主任郭其綱強調，多年來，朝陽建築系已培育相當多業界的建築菁英，去年畢業之建築系學子吳宛璇，即以畢業設計作品勇奪美國建築大師獎(AMP) Best of Best殊榮，並獲得教育部2022年鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫50.5萬元獎金。而今年畢業的建築系建築組學生呂宛庭、鄭甯妡共同設計之作品〈沙漠之花〉亦勇奪Volume Zero的建築設計國際競圖(Extreme Habitat 2022 Architecture Competition極端棲息地建築競賽)全球最佳學生獎殊榮，相當傑出。 在業界擁有好口碑的朝陽建築系，畢業生十分搶手，除了教學兼顧專業實務能力與國際交流能力之外，並聘請業界名師專門指導建築師及室內設計師開業執照考試，迄今已有超過200位畢業校友考取建築師。此外，為強化畢業生之國際競爭力，朝陽建築系亦積極鼓勵學子至海外姊妹校進行交流，成果豐碩。其中，今年即有就讀建築系學、碩五年一貫學程的優秀學生，以優異的英語能力通過日本審核標準，將在就讀朝陽建築系碩士班期間，至日本東京姊妹校芝浦工業大學攻讀碩士及交換學程雙文憑，實力獲得肯定。朝陽建築系近期亦安排包含印尼籍博士生及墨西哥籍碩士生共6人組隊，赴新加坡南洋理工學院參加IBDC 2023國際競圖，成績亮眼。



