崑山科大歡送2800名畢業生 前台灣松下總座清水俊克獲頒名譽博士

崑山科技大學6月10日在雲青館舉行111學年度畢業典禮，歡送近2800名畢業生，當天同時頒贈名譽博士學位予日本松下氫燃料電池新能源專家清水俊克，這也是該校繼邦交國貝里斯總理布里仙紐後，頒贈名譽博士的第二位外籍人士，前立法院長王金平、新北市市長侯友宜蒞臨現場，分別為學生頒獎，以及擔任頒贈名譽博士見證人。崑大今年也將歡送2名聖克里斯多福及尼維斯籍畢業生，范東亞大使親臨現場共襄盛舉。

崑山科大與各大產業鏈結密切，近年更與Panasonic集團交流密切，共同擘劃智慧節能應用與技術開發，清水俊克曾擔任台灣松下電器總經理，長期在Panasonic集團內負責燃料電池相關技術研發，更協助該校開發氫能源與燃料電池之研究，使崑大研究團隊受益良多，相關研究成果也正積極應用於綠能產業和發表於國際期刊。畢業典禮當天清水俊克獲頒名譽博士學位，因台灣松下電器總部位於新北市，與該市淵源甚深，新北市市長侯友宜特別南下擔任頒授名譽博士見證人，並致詞給予畢業生祝福。

崑大畢業典禮上，蔡英文總統與賴清德副總統以錄影的方式，遠端傳送畢業祝福，不僅如此，名模林志玲更以神祕嘉賓的身分，特別錄製影片鼓勵畢業生，讓畢業生相當驚喜。

資工系畢業生吳翰彰(右)入圍總統教育獎，崑大創辦人閔蓉蓉女士(左)代表頒獎。圖/崑山科大.

侯友宜表示，人生有很多選擇的方向，無論想做什麼工作，畢業都是新的里程碑，在校所學要好好運用，崑山科大與各大產業鏈結密切，也榮獲教育部多項肯定，是一所優質的技職大學，除勉勵學生好好運用專業在地就業，也歡迎到新北市就業。

前立法院院長王金平代表頒發大專優秀青年獎，除了致詞勉勵畢業生，更大方允諾校方將捐贈30萬元予該校經濟不利學生，幫助其減輕負擔，安心就學。

《大嘻哈時代2》饒舌冠軍阿跨面現為視訊系三年級，也蒞臨現場為學長姐帶來精彩表演。圖/崑山科大.

此外，華語創作男歌手宋念宇（小宇）、馬來西亞籍華語流行音樂女歌手艾薇、《大嘻哈時代2》饒舌冠軍阿跨面（現為崑大視訊系三年級學生）等藝人蒞校演出精采歌曲，為典禮掀起高潮，也為畢業生帶來難忘回憶。會場外亦安排戶外直播區及園遊會，讓場內場外的貴賓、家長都能一起同歡。

崑大李天祥校長表示，該校已經連續6年榮獲教育部高教深耕計畫補助，金額近11.5億元，績效為私立科大第一，更連續9度榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位。根據104人力銀行調查，崑大畢業生平均薪資中南部私立科大第1，《遠見雜誌》調查2022企業最愛私立科大，該校也拿下工程類全國私立科大第2名，畢業生就業率超過9成5，無論是產學、競賽、專利或各項成果皆亮眼，在全校師生的努力下，建立成功的技職品牌，期許今日的畢業生能貢獻自己的力量回饋社會，未來都能成為學弟妹的榜樣。

鐘俊顏副校長補充，畢業典禮當日頒贈名譽博士學位予清水俊克，意義非凡！清水俊克運用專長提供相關先進能源管理策略，協助學校實現更高效的校園營運和管理，並結合崑大綠能科技研究中心技術，籌設「智慧能源魔法學院」，透過一系列課程規劃結合儲能示範案場及台電交易平台提供能源業者儲能相關組裝、驗證、操作全系列人才及電池管理系統(BMS)或能源管理系統(EMS)培訓，實現能源有效管理和節能減碳，將有助於崑大實現永續發展目標 SDGs中的「可負擔的潔淨能源」。Panasonic集團也期望結合學術資源，基於自身的資源及技術優勢，為台灣的環境議題以及企業永續共同努力，更提供優異的實習職缺及福利延攬崑大優秀學生，提供長期程實習機會，期待雙方合作帶來許多火花，共同為追求永續發展而實踐具體行動。

崑大自103學年度起新增加「創(就)業助學金」，本屆在入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元，皆在畢業典禮當天一併表揚，除了鼓勵優秀學生就讀該校研究所，也以實際行動幫助碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拼。

典禮上產官學界嘉賓也都蒞臨現場同歡，包括聖克里斯多福及尼維斯大使館范東亞大使（H.E. Ambassador Donya Lynex Francis）、皇家警察總部Jasper Carty督察長、前立法院王金平院長、新北市侯友宜市長、林燕祝議員、黃肇輝議員、楊中成議員、林冠維議員、王金平服務處李泰緯主任、台灣松下前總經理暨崑大榮譽講座教授林淵傳、台灣松下電器(股)公司黃政成總經理、紀文傑副總經理、賴依玟秘書、倪淑慧經理、張敦治參事、量崴公司林君豪董事長、崑大閔蓉蓉創辦人、崑大董事會曾韋龍董事長、戴謙董事暨講座教授、黃陽明董事、李天琪董事、蘇炎坤講座教授、校友教育基金會郭海濱董事長、校友總會許幸娟總會長、莊旭彬副總會長、李燕瑟秘書、張曉明副總務長、台南市政府地政局局長陳淑美、教育局楊智雄主秘、崑大校務顧問陳藝昕女士、RAW 餐廳主廚暨講座教授江振誠、國際名模暨國際客座教授林韋君、樹德家商陳清美校長、國立新營高工黃進雄校長、台南高商黃耀寬校長、台南高工陳啟聰校長、新營高中楊輝杰校長、六信高中黃振忠校長、曾文家商洪思農校長、亞洲餐旅學校林士哲校長及高中職校代表等。