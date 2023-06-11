虎科大辦理「農業創生成果展」農科系首屆畢業生七成投入農業

十餘年來累積培訓近2,000名的農民，充分展現虎科大陪伴在地成長重要成果

國立虎尾科技大學於10日假馬光有機集團栽培園區舉辦以農業科技與循環永續為主題的「農業創生成果展」系列活動，虎科大特別以「尊師種稻」傳承儀式祝福農科系創系以來首屆畢業生，慶賀應屆畢業生七成以上無縫接軌投入農業，為我國農業添加新力軍。

虎科大以別開生面的「尊師重稻．夢想啟航」傳承儀式祝福農科系首屆畢業生。圖／虎科大提供

張信良校長表示，虎科大除了培養年輕一代的新農業人才，也落實本校的大學社會責任，持續培養對農業有興趣的人，並在虎科大開設農民大學。今(112)年農民大學已來到第12屆，128名農業經理人完成結業，十餘年來累積培訓近2,000名的農民，充分展現大學陪伴在地成長的重要成果。

「農業創生成果展」，活動多元包含社區大學社交舞蹈發表與結合精緻農業生產合作社推廣食農教育等。圖／虎科大提供

農業科技系主任戴守谷表示，本屆畢業的日間部1班及進修部產學攜手專班1班共64位學生，畢業後七成以上回流農業，在學期間學習農業科技技術及農場經營實務操作，日間部採大四必修全學年實習、進修部產學攜手專班採每週工作4天、上課2天的培育模式，本屆學生實習農場多達37廠，並結合農民大學運作農業人才回流系統，形成特殊且具有傳承意味的「從農終身陪伴機制」，成功輔導農科系畢業學生應用所學專業投入農業，成為兼具農業知識與科技技術的新一代農業職人。

戴守谷表示，新農業科技人才培育有成，要感謝虎科大農業研究及推廣中心，包括農業共學地方創生世代共好－取徑綠心到綠港之價值共創USR計畫、農民大學、教育部促進產學連結合作育才平臺-新農業執行辦公室及虎尾溪社區大學，以及實踐產學人才培育重要夥伴雲林縣精緻農業生產合作社、臺灣農業經理人協會、雲林縣農業經理人協會等單位的支持。

「農業創生成果展」於馬光有機集團栽培園區舉辦，展示落實農業師徒制人才回流系統之成果。馬光園區200頃有機栽培基地為虎科大、行政院農業委員會及台糖公司及三方合作成立之有機生產基地，亦成為我國培育農業人才之重要實踐場域。結合第十二屆農民大學結業典禮暨學員回娘家」、「112年度虎尾溪社區大學教學成果展」、「112年國產雜糧農特產品暨食農教育推廣」及「友善農業輔導團體推廣暨行銷」等活動，場面熱鬧精彩。

「第一屆農業科技系畢業成果展」展示首屆畢業生的學習成果，並邀請實習合作廠商共襄盛舉，特別於現場各廠商展示設置實習學生的人物誌看板，述說青農故事！本屆農民大學共128位學員結業「第十二屆農民大學結業典禮」，並邀請歷屆農大學員回娘家進行大辦桌，喜迎並見證新一代農民的加入，以促進世代交流與傳承精神。

「虎尾溪社區大學成果展」上午設有靜態展，下午動態展有精彩的拉丁舞、有氧瑜珈、社交舞蹈、太極拳、日語表演及手語的動態成果演出，透過互動交流提升社區民眾自主學習意願，促進社會教育之熱情與能力。「國產雜糧產業暨食農教育推廣」及「友善農業輔導團體推廣暨行銷」結合雲林縣精緻農業生產合作社共同推廣我國雜糧產品及社友的有機農產品。現場安排20攤位展示友善食材，並進行食農教育推廣，該區活動特別設置國產雜糧農特產品產業廊道，讓參與者有機會認識與品嚐國產雜糧在地食材料理產品。