中山大學EMBA E24+AP110畢業獻禮 《智富的人生》開啟創造力的未來

今(112)年邁入26週年的國立中山大學EMBA，成立迄今為兩岸三地培育無數企業家菁英，是南臺灣聲譽卓著的產學合作重鎮。6月10日登場的EMBA畢業典禮，來自畢業班E24+AP110的16位傑出企業家，特別將個人以智慧打造企業、用專長累積財富的奮鬥歷程付梓成書，與知識流出版社攜手，共同出版新書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》獻給學校，不僅作為畢業隆重獻禮，他們精采的人生故事，更展現「中山人」堅持追求卓越的精神。

共同出版《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》的16位傑出企業家合影。圖／業者提供

E聯會會長施采萱表示，透過這本《智富的人生》16位企業家故事的呈現，讓人看到他們如何結合專業與才能，在各自領域發光發熱，並印證股神巴菲特所言：「最好的投資，就是投資自己」。本書每篇文章也邀請一位教授進行對話，這項出版界創舉不只提高內容實用性，更成為鼓舞大眾勇敢追夢、再創新局的成功典範。

中山大學管理學院院長葉淑娟表示，中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證，已多年入榜Eduniversal最佳1000大商學院評比，自2019年起更晉升至4片棕櫚葉並蟬聯至今，2020年則通過國際商管學院促進協會AACSB第4度認證，國際化程度與教學研究品質備受肯定。今年這本記載16位創業家生命故事的優質好書，肯定會帶給大家許多啟示與收穫，這也是同學們獻給EMBA 26週年的最佳禮物。

中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA不僅榮獲2023全國EMBA個案邀請賽三個冠軍及一個最佳團隊獎，更是全台唯一入選英國金融時報2022全球百大EMBA排行榜、名列亞洲第7的學程。中山與上海同濟大學合辦的CSEMBA班更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩個世界級名校的管理碩士學位。此外，中山也在2021年創辦了全台聞名的「後EMBA－西灣生生塾」學程，幫助企業家融通智慧、臻於永續，培育具ESG與數位意識和行動力的優秀人才，協助企業與時俱進。

這16位成功企業家包括：華生水資源生技公司總經理鄭玉鳳、沛爾生技醫藥公司副總經理劉名羚、化石先生公司副總經理陳淑娟、清展科技公司監察人陳白沼、世華金屬科技總經理葉俊賢、大新醫院院長徐哲文、羅絲歐尼爾丘比國際智權公司董事長楊進雄、中國號誌工程公司監察人陳伊莉、久奈司體育事業公司董事長李鑑?、宥盛科技公司副總經理楊智凱、龍達化粧品公司執行長陳艿葳、康順整合醫學診所院長洪志鵬、隆太國際公司總經理黃冠婷、理捷工程公司董事長蔡淑娟、鴻源國際企業總經理蔡宗諺、大順益鋼鐵公司總經理楊詠智。