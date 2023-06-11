高科大畢典以「同理心」為主軸 楊慶煜校長期勉畢業生保有同理心解決世界本質的問題

罕病天使、基隆市政府社會處長楊玉欣分享生命故事，祝福畢業生「豐盛啟航，風雨無懼，無限可能」

近期梅雨鋒面造成天候不穩，在天公作美下，國立高雄科技大學6月10日傍晚於楠梓校區舉行於疫情後第一場盛大畢業典禮，由楊慶煜校長親自主持，並以同理心為主軸，邀請了罕病族群代表的基隆市政府社會處長楊玉欣為畢業生帶來祝福演講，展現「以人為本」獨特意涵。

罕病天使、基隆市政府社會處長楊玉欣分享生命故事，令在場師長及畢業生為之動容。圖／黃全興

典禮由請楊慶煜校長率領校務主管及畢業生代表百人大進場揭開序幕，在漂亮晚霞中，高科大管樂團、高科大群音社學生帶來專業演出，最後在震撼的燈光秀高潮落幕。

今(112)年高科大畢業生超過8000人，各校區畢業生聚集至楠梓校區典禮會場。除了楠梓校區會場聚集超過7000名畢業生以及家屬外，其餘也透過線上直播，於線上或各校區轉播點觀賞典禮。

楊慶煜校長率領五位副校長、十個學院院長、博士畢業生、各學院代表學生，超過百人規模浩大進場。圖／黃全興

高科大校長楊慶煜致詞表示，高科大「以人為本」的教育精神，WISH四大願景中，H (Humanity) 就是希望培養學生聚備人本關懷的胸襟，期許畢業生培養並珍惜同理心，期望產業的專業人才，能夠在同理心的驅使下，開闊視野，並且培養處理艱困複雜挑戰的胸懷。楊慶煜指出，人類社會最重大的挑戰「例如人口老化、貧富不均，這些無法全然由科技解決」，他期勉畢業生未來的人生旅途，能夠保有同理心，解決世界本質的問題。

外籍博士畢業生不少是全家飛到台灣來參加畢業典禮，場面溫馨熱鬧，也展現出高科大各學術領域之特殊性。圖／高科大提供

今年多校畢業典禮競邀企業名人演講，高科大反向思考邀請了罕病天使楊玉欣到場演講，楊玉欣現為基隆市政府社會處處長，長年投身在爭取罕病族群及弱勢族群權益的相關政策立法、修法工作。楊玉欣處長以「豐盛啟航，風雨無懼，無限可能」為題，勉勵青年珍惜所有的努力成果和與生俱來的天賦，大膽前行。她以自身青少年時期發病的經驗，分享她決心活出生命價值、接受先天疾病帶來的所有挑戰，正面呼應楊慶煜校長期勉畢業生培養同理心的鼓勵。

高科大校友總會也全力支援昨日畢業典禮，總會長譚本榮致詞勉勵畢業生珍惜、重視自己所受的栽培和所擁有的資源，腳踏實地進入產業、全力以赴，繼承無數學長姐前輩所建立的榮譽，在各自選定的領域全力發揮。典禮在天色全暗後，以氣勢磅礡的燈光秀帶來節目最高潮，完美落幕。