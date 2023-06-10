北科大校地嚴重不足 校友會全國總會長張啟城呼籲政府重視

台灣需要的是一所能夠在國際具有競爭力的頂尖大學，而不是在台北市增加一棟商業大樓! 國立臺北科技大學10日舉行111學年度畢業典禮，北科大校友會全國總會長張啟城代表15 萬的校友，透過媒體的傳播呼籲政府及社會大眾重視北科大校地嚴重不足，「只要給我們足夠的空間，相信在全體校友暨師生的努力下，臺北科大必定會為台灣國家社會的發展與進步，提供更多的貢獻。」

張啟城指出，在校長及師長們的努力，讓北科大在國際教育的舞台更向前一步。去年QS 世界大學排名，北科大改制大學僅短短26 年，已經超越建校8-90 年的四中大學。經過研究，四中大學與北科大的學生人數約為1-1.3 萬人，而北科大的校地只有四中學校的三分之一。政府補助款部分，給四中的學生每名約3-3.5 萬，補助北科大每名學生1.7 萬，只有四中學生的二分之一，「北科大能夠在短時間內，且校地嚴重不足，及政府補助款有限的情況下，有這樣的成績，我們應該給自己一個掌聲。」

張啟城(左六)為畢業生頒發結業證書，鼓勵學弟妹和校友會接觸，學長姐們隨時隨地準備為大家服務。圖／黃台中

張啟城指出，北科大在台北工專時期，學生約3,800 人，當時校地面積有12.9 公頃，在1970 年代，為了配合市政發展，將建國北路與忠孝東路3.3 公頃土地提供市政府作為道路用地。目前北科大學生人數已經13,000多人，校地面積卻只有9.7 公頃，因為校地嚴重不足，還有128位老師無法聘任補足。如果能夠在學校周圍增加土地空間，補足這128 位師資來滿足合理的師生比，提高研究能量，相信北科大在世界大學排名可以再往前100 名以上。

張啟城舉日本及以色列為例指出，兩國能列於世界強國之列的原因，靠的就是教育。內政部在去年4月29 日公佈統計，台灣受過高等教育具備大專學歷人數已經達到983 萬多人，相信他們跟我及廣大的北科大校友看法一致，台灣需要的是一所能夠在國際具有競爭力的頂尖大學，而不是在台北市增加一棟商業大樓。

政府投資北科大的CP值是最高! 張啟城強調，北科大在土地面積與學生人數嚴重失衡的情況下，能有現在的辦學規模與學術成就令人驕傲。QS世界大學排名第436名，2023 年台灣上市櫃企業最愛大學生排行榜名第3，說明了北科大在過去的歷史中背負著非常沉重的公眾利益十字架，仍然積極負重而行，教學成果值得肯定。

張啟城最後呼籲政府及社會各界能夠聽到我們廣大校友的心聲，在爭取「建國啤酒廠校地」的議題上支持臺北科大。未來在國際高等教育競爭場上，臺北科大不可能缺席，也不能缺席，讓我們一起為國家的發展，培育出更多優秀的人才。