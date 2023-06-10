育兒親職網 育兒神隊友

衛生福利部為推廣行動化的育兒知識管道，(9日)舉辦優化育兒親職網記者會，由社會及家庭署簡慧娟署長啟動優化育兒親職網正式運作，希望提供零時差、無距離的育兒資訊管道。

簡署長說明，新生兒誕生帶給新手爸媽滿心的喜悅，也伴隨著照顧的忐忑與不安，尤其在孩子的成長過程，隨時可能面臨需要諮詢專業意見時候，故取得正確的育兒資訊更顯重要。因此，為了因應民眾普遍仰賴網路傳遞資訊的習慣，101年即建置育兒親職網(http://babyedu.sfaa.gov.tw/)，設計了「兒童發展」、「生活安全」、「親子互動」及「生活照顧」四大主題，提供各階段嬰幼兒發展概況與照顧者應有的認知，讓家長可以不受時間及地點的限制，隨時可以學習照顧嬰幼兒的技巧與知能，迄今超過174萬人次瀏覽。

優化育兒親職網記者會嘉賓合影。圖/主辦單位提供

簡署長進一步表示，去年更為了更貼近家長的需求，特別委託專家團隊進行網站優化與改版，除了更新教材，更將許多教材重新製作成符合身心障礙者使用的版本，讓身心障礙家長有更友善的育兒環境。接下來還會增加雙(多)胞胎相關教材，滿足更多不同需求的家長。

國家正面臨少子女化的嚴峻挑戰，正因為孩子生得少，每個孩子都應該要得到很好的照顧，可以健全發展與成長。衛生福利部的育兒親職網不僅有助於強化家長親職能力及育兒照顧技巧，更可成為支持父母育兒的最佳後盾！