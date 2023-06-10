「2023年成大創新圓夢計畫 新創團隊idea豐富多元」

全台唯一校級補助校園早期創業的國立成功大學創新圓夢計畫，9日公布今年獲得計畫補助的新創團隊，總計44個團隊提案申請，歷經書審及複審最後共有9隊實驗室研發成果組(學研組)、19隊一般組團隊脫穎而出，通過率將近6成5，總補助金額近200萬，其中學研組由醫工系林哲偉教授領軍的新創團隊奪得第一，獲得最高補助金額20萬，而因工設系大四學生畢業設計作品「Sonic-stride」成立的跨系所團隊，則是囊括一般組第一名，獲得最高補助金額10萬，其他過案團隊經過評審們審核依據提案內容，核撥2至15萬不等的補助金額。

成大副校長暨產學創新總中心主任莊偉哲勉勵新創團隊，「大學除了學習知識，更重要的是把知識所學商品化，非常鼓勵各位同學有好的idea就一路往上走，產創總中心有許多輔導補助計畫，像是成大創新圓夢計畫就已執行6年，另外也有SMART 4.0計畫、溫世仁文教基金會及Mitacs等管道可以鏈結國際，歡迎同學踴躍到產創總中心爭取資源、尋求夥伴，一同走向國際。」

學研組由林哲偉教授領軍的新創團隊拔得頭籌。成大/提供

學研組No.1：AI模組監測心律不整

今年獲得補助的創業主題豐富多元，包括生技醫療、文創設計、電資通訊、機械製造、材料與管理服務等，其中拿下學研組第一名的是醫工系林哲偉教授領軍的師生團隊，開發一個基於AI檢測心律不整的嵌入式模組，以方便、迅速的強化ECG監控裝置成為一個具有快速篩檢心律不整的分析儀。團隊開發的單導程ECG訊號AI 模型，經由剪枝壓縮模型並優化計算過程，使其能部署於儲存空間小且耗能少的嵌入式系統中，依然保持高精確率。目前，此 AI模組經由兩個最常作為驗證心律不整的開源資料集的MIT-BIH及AHA驗證，準確率高達99.84%。

一般組第一名為工設系大四學生畢業設計作品「Sonic-stride」成立的跨系所團隊。成大/提供

一般組No.1：Sonicstride 聆聽隨步伐而生的音樂

另外，因工設系大四學生畢業設計作品「Sonic-stride」而成立的跨系所團隊，則是拿下一般組第一名。「Sonic-stride」是一個透過地理定位與資訊交互的聲音化，重新連結城市與身體關係的聲音互動系統，透過AR聲音的概念以APP的形式創造一個使用者可隨處聆聽互動音樂的平臺，即時串接氣候、地理位置與人流等環境數據與使用者自身包括運動速度、心率與情緒等數據，透過兩組資訊的交互設計，並以聲音進行轉譯，讓使用者走在不同城市空間中移動時，可以即時聆聽自身步調、思緒與不同環境相互搭配的而生成的音樂，藉此強化環境與身體之間的正向互動關係。

成大創新圓夢計畫背景

成大創新圓夢計畫是成大2018年開辦的校園創業補助計畫，由校內專責產學與新創業務的產學創新總中心執行，是全台唯一校級支持早期創業團隊構想孵化的校園創業補助計畫，目的是在營造友善校園創新創業環境，自2018年開辦至2022年為止，共有248隊申請、167隊獲得補助，總補助金額近1,600萬元，總計輔導15組新創團隊成立新創公司，輔導44隊次取得各類創新創業計畫及競賽補助獎金近6,500萬元。成大創新圓夢計畫輔導、補助校園早期創業團隊把idea打造成prototype，並在每年11月舉辦創新圓夢Demo Day成果展，透過展出讓外界認識新創團隊的原型雛型品，爭取更多計畫或經費挹注，進而邁向創業之路。

成大新創成績

成大自2010年投入校園創新創業迄今成立114家新創公司，其中自2018至2022年過去五年總計成立68家新創公司，累積實收資本額為7.75億元；去年就有14家新創公司成立，11家為實驗室研發成果創業、3家為學生創業。另外，成大近來致力於打造新創共享空間，於南台灣多處包括高雄85大樓18樓、南科創業工坊及成大產學創新總中心設置多間辦公室，提供新創團隊進駐，也有共享空間提供新創團隊交流。