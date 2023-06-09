水保局守護烏來 台9甲10.2K復建工程摘下全球卓越金獎

臺灣位於西太平洋颱風襲擾的路線上，每年總會帶來豐沛雨量，但也經常伴隨著讓人超乎想像的災害。座落於台灣北部、連接泰雅原住民居住區-烏來，和城市間唯一通道的台9甲公路，2015年遭逢蘇迪勒颱風挾帶致災性大雨，造成8.8公頃坡地崩塌，土石流共摧毀3段維生道路，使烏來形成孤島，估計約86萬立方土砂流入水質保護區，影響大台北地區600萬人飲用水。

工程完工後有效保全台9甲通行安全，避免烏來成為孤島。圖／水土保持局臺北分局提供

水土保持局臺北分局不畏高差約200公尺的陡峻溪床，施工期間多次颱風豪雨造成兩岸持續崩塌等艱難困境迎向挑戰，歷時約3年半的整治，透過地質鑽探及布設監測儀器充分瞭解崩塌機制，並針對沖蝕、水質及土壤流失進行控制，兼顧安全、生態及人文，設置連續式防砂設施調整溪床坡度及控制流心，加強裸露地植生復育，精準打造橫向集水管導排地下水，整體復建工程被當地原住民視為環境守護神，猶如一雙雙泰雅勇士有力臂膀保護族人安全，守護進出烏來交通動線安全，也維護在地自然環境，珍稀動植物也陸續回來了，找回安全的家園，也找回大家幸福的笑容。

水土保持局臺北分局於美國邁阿密領獎。圖／水土保持局臺北分局提供

水土保持局臺北分局工程品質屢次榮獲高度肯定，以整體復建成效從眾多公共工程中脫穎而出，勇奪「2020國家卓越建設獎」最佳環境文化類卓越獎，今年更以累積3年的環境復育及監測成果，摘下「2023全球卓越建設獎」環境類金獎殊榮，8日於美國邁阿密授獎。

水土保持局臺北分局表示，此次獲獎代表水土保持局在大規模崩塌防災監測調查及整體性治山防災工程技術創新，後續維護優秀成果獲得國際肯定，對我國推動大規模崩塌防減災技術輸出、工程經驗交流及提高臺灣能見度助益甚多。