臺以合作30周年 淡江大學6月8日舉辦學術文化論壇

為紀念臺灣與以色列互設辦事處30週年，淡江大學國際事務學院外交系於昨（8）下午3時，在守謙國際會議中心HC105會議室舉辦「臺-以合作30週年學術文化論壇」。邀請駐臺北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢 (Mr. Omer Caspi)、外交部常務次長俞大㵢、淡江大學國際事務副校長陳小雀於開幕式致詞，並與駐臺拉維夫臺北經濟文化辦事處李雅萍代表進行視訊連線。外交部亞西及非洲司司長賀忠義、副司長吳正偉、科長劉裕民、臺灣民主實驗室執行長吳銘軒，及多位關注以臺關係的人士參與論壇。

論壇邀請以色列耶路撒冷希伯萊大學Meron Medzini博士、Dror Kochan博士、臺灣民主實驗室吳銘軒執行長及淡江大學戰略所副教授黃介正、外交系以色列籍助理教授莫少白，就兩國30年來文化交流各面向進行深度座談。 我國政府於1949年正式承認以色列，並在聯合國大會上贊成接納以國為會員國。隔年3月，兩國互設辦事處，並於1995年9月，雙方代表機構更名為「駐臺拉維夫臺北經濟文化辦事處」、「駐臺北以色列經濟文化辦事處」。臺以互設辦事處30年來，兩國各層面的交流愈趨頻繁深廣，兩國簽署31項協議，涵蓋貿易、投資、科學、社福、志工、農業、公衛等領域，雙邊關係互利互惠。

陳小雀表示，雖然臺灣與以色列沒有建立正式的外交關係，但是有著悠久和深厚的友誼，包括經濟、科學、科技、醫療照護等領域都有合作長達30年的歷史。臺灣與以色列皆是自由與民主的國家，基於守護同樣的民主價值，以及紀念臺灣與以色列互設辦事處30週年而舉辦此次論壇。她說：「今天的活動對淡江大學而言是非常重要的，淡江大學在國際上享有學術聲望，尤其在人文社會科學、自然科學、商業、工程、資訊、半導體研究和其他多項領域的研究，未來淡江大學與以色列將進行更多學術交流。」

兩位代表致詞內容都提到兩國相似及相異之處，皆認為台灣與以色列同是民主國家，缺乏自然資源，科技、經濟發達，也具有良好的教育系統。俞大㵢認為，雖然台灣與以色列在面臨國家生存的情況上具有相同處境，但兩國在因應此議題上具有不同的看法，是論壇上可深入探討的話題。柯思畢則表示：「在多年下來的合作，我們可見與台灣良好的合作發展，以色列和台灣互惠的關係可望達到新的里程碑。」

