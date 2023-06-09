彰興國中會考2人拿滿級分 175人可上彰中彰女蟬聯彰縣第一

112年國中教育會考成績今（9日）公布，彰化市彰興國中洪仕軒、邱顯喆成績獲滿級分（5A++），且該校作文4級分以上，更占全部人數85％，預估達彰化高中、彰化女中錄取分數（去年標準）人數高達175人，再蟬聯彰化縣國中第一名。

彰興國中表示，該校今年教育會考滿級分有2人，其中30級分達174人，尤其今年534名考生中，會考作文六級分有2人、五級分有71人，四級分以上更高達449人。

彰興國中洪仕軒會考成績拿下滿級分。圖／彰興國中提供

此屆國中會考成績獲滿級分、作文5級分的彰興國中洪仕軒同學，班導李文豪老師表示，洪仕軒同學是一位謙沖自牧、勤奮好學的彰興人，不靠補習的他跟隨學校老師的教學進度，規劃自己的學習節奏，也善用各種數位資源自主先修學習，國中會考滿級分（45級分）是他厚積薄發的成果。洪仕軒三年來熱心指導同學功課，默默付出協助推動班級事務、參與學校各種數理科學志工活動，十足展現好品行彰興人的精神，不僅榮獲縣長獎學習優質獎項，更以高分錄取彰化高中科學班。

彰興國中邱顯喆會考成績拿下滿級分。圖／彰興國中提供

另一位會考成績也是滿級分、作文4級分的邱顯喆同學，班導粘美雅老師誇讚他是位勤奮好學、熱心助人的好青年，他對各學科充滿好奇與興趣，課堂上常主動與老師、同學討論問題，並發表獨到的見解，遇到難題時，更是抱持著「打破砂鍋問到底」的精神去面對，也因此造就他國中會考滿級分的出色成績，尤其，邱顯喆高昂的學習熱忱及高度的自主練習使他今日能登上教育會考的高峯，期許他在未來能秉持這份精神展翅高飛，成就非凡。

會考成績可達彰女錄取標準有著原住民血統的松若涵同學未來希望能成為一位傑出的獸醫。圖／彰興國中提供

而有原住民身分的松若涵同學會考成績可達彰女錄取標準，個性開朗、溫和有禮，導師、師長們及同學們給予極佳的讚賞，具有原住民血統的她，肩負起傳承傳統文化的責任，國中三年努力通過「原住民族語言能力中級認證」，導師強調松若涵從不補習，每天都紮實的複習功課，上課勤問問題，也常在下課時間看到她與同學討論功課，未來的志願是希望成為一位傑出的獸醫。

另外，榮獲縣長獎特殊獎項「修德善行獎」的黃釨涵、葉子寧、黃映筑等三位同學，會考成績亦達彰女錄取標準。黃釨涵同學導師徐秋芬說，黃釨涵連續三年代表班上參加校內的英語朗讀、演說比賽，皆獲得不錯的成績，精彩成績的背後意涵，就是她默默付出及努力不懈的精神。

葉子寧同學導師黃淑慧表示，在國中三年裡葉子寧先後擔任班長、副班長及風紀股長等各項重要職務，克盡職責深受同學肯定，除了能統籌全班，合理分配工作，詳盡轉達並完成校方交派的各項任務，也協助導師時時提醒要求同學們達到常規上的要求，且盡力做到不偏頗、不循私。

黃映筑同學導師施怡奼則誇讚黃映筑是任課老師的好幫手，平日交付任務總是盡善盡美外，擔任班長、副班長及各科小老師期間總是不斷挑戰自己、突破自己，以身作則帶領著班上同學營造友善氛圍。