世新大學頒發首屆世鑫獎 金鐘導演曹瑞原大讚

傳播教育龍頭世新大學第一屆「世鑫獎」結果今（8）日出爐！影視製作類分別入圍7項的《美琪》與《深層壓迫》，各獲5獎與3獎，堪稱最大獎的最佳劇情片則由《海龜少年》奪下；畢業展演類則有法律系、傳管系、圖傳系、廣電系、資管系與英文系獲獎，才華迸發的世新學生作品令金獎評審團稱讚連連。頒獎人金鐘導演曹瑞原更大讚學弟妹，「期待他們的未來！」

世新大學舉辦全校性徵件競賽「世鑫獎」，並邀請世新校友、百變主播廖盈婷擔任首屆主持人，鼓勵學生產製優秀畢業展演成果及影視作品。世新大學校長陳清河表示，籌辦多年的世鑫獎受疫情影響延宕至今，世新校友屢屢在金馬、金鐘、金曲等重要獎項發光發熱，取其概念與校名所創辦的「世鑫獎」，更囊括畢業展演等創意、行銷項目，讓各界專業人士看見不同專業領域的學生優秀才華，也彰顯世新人「會想、會做、會說」的精神，將創意執行成為作品，再成功推銷出去給社會大眾。

世新廣電系大四學生作品《美琪》榮獲首屆「世鑫獎」5獎，是獎項大贏家 。世新大學/題供

頒發的24個獎項，除最佳廣告片從缺以外，廣電系大四學生作品《美琪》榮獲最佳美術設計、最佳造型設計、最佳配樂音效、最佳剪輯與最佳原著劇本5獎，是獎項大贏家；廣電系大三學生作品《深層壓迫》榮獲最佳攝影、最佳燈光與最佳導演3獎，得獎數量緊追在後。而廣電系大四學生作品《海龜少年》則獲得最佳劇情片大獎，由金鐘導演曹瑞原頒獎，他特別讚許學弟妹的作品，「好詩意好浪漫，期待他們的未來！」

身為世新大學傑出校友、金鐘導演曹瑞原致詞時表示，在學校大力投資智能攝製基地等頂尖設備，以及優秀師資的培育下，看好世新學生的未來，「第一屆世鑫獎入圍作品我看了，作品非常的厲害，我以你們為傲，學弟妹拍得真好，未來你們是AI世代的第一代，希望世新會變成台灣培育AI影視人才的重要學校。」

世新大學首屆「世鑫獎」最佳劇情片《海龜少年》，金鐘導演曹瑞原（左）頒獎給導演 。世新大學/提供

本屆世鑫獎評審各個大有來頭，不僅囊括校內相關領域專業教授，也力邀三金校友齊聚，包括製作話題夯劇《模仿犯》的瀚草文創董事長湯昇榮、億萬票房導演葉天倫、華映娛樂董事長梁宏志、華視新聞主播與製作人陳雅琳、金獎推手夢想動畫創辦人林家齊等人，他們也一一現身為學弟妹頒獎。得獎作品都令評審們留下深刻印象，他們表示，「參賽作品超乎水準的運鏡與特效，場景細節的豐富表現，很難讓人相信是學生作品，令人眼睛為之一亮。」「影音新聞細膩紀錄人物角色的改變與悸動，畫面豐富、剪輯流暢、寓意深遠。」「作品充分掌握角色脈動，展現出技術與藝術上的高度調和力。」期盼入圍及得獎同學未來繼續培養自身能力，成為影視產業界所需的潛力新秀。

在理論與實務並重的教學下，世新大學有多達15個學系皆會舉辦畢業展，每年皆吸引各界目光。世鑫獎特別設計畢業展演類 4個獎項，學生的優秀表現，出現多組「雙蛋黃」，最佳行銷獎由法律系實習法庭展演「天雨路滑 請勿跑跳」、傳管系「Conti 運動品牌內容行銷策展」獲得；最佳創意獎由圖傳系的「Whale Talk 鯨語」、「Easy Pizzy 兩用披薩盒包裝概念設計」獲得；最佳策展獎由廣電系的「寶島映画」奪下；特別獎由資管系的「英文待救補」、英文系畢業公演《I love you, you’re perfect, now change》獲得，讓各界感受到世新學子多元且優質的創作能量。