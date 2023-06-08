特力家居盃設計大賽線上創意登場 全台30件學生獲獎作品競逐人氣寶座

居家界年度設計盛事「11th特力家居盃設計大賽」日前獲獎名單出爐，今年競賽以「永續綠活宅」為題，全台38所大專院校共556件學生作品共同競逐30個獎項，其中臺師大設計系蕭妃媛、臺大社會系張博榮跨領域合作勇奪室內設計組金牌，傢俱設計組則由大同大學工業設計系周姿羽、實踐大學工業產品設計系楊凱翔摘下雙金，而南臺科大創新產品設計系歐祐辰、林沛誼則拿下商品設計金牌。

特力家居總經理謝有全表示：「特力家居盃賽事舉辦11年來不斷擴大規模，今年更期許未來台灣學生能從設計研發階段，融入就地取材概念並延長產品生命周期，成為具有創造力和社會責任感的設計師。同時從去年開始也將作品放在線上以及實體同步公開展出，民眾除了可親睹學子創意，更能參加線上票選抽獎，一起為台灣設計實力讚聲。」

臺師大團隊引菌絲體建材展現生態循環美學 奪室內設計組金獎

該屆室內設計組金牌由國立臺灣師範大學設計系蕭妃媛、國立臺灣大學社會系張博榮兩位同學榮獲殊榮，該組作品以「菌絲體」材料為媒介，發想出如生物體般「新陳代謝」的循環建築空間，創造居家生活的無限可能性。室內格局部分，居住者可依空間使用需求，以模組化房屋組件改變自家住宅大小，居住者住得舒心，建物也可永續傳承，照顧全家人及下一代的健康，獲得評審團的高度肯定。

大同大學「SADOU」、實踐大學「尼龍再造繩椅試驗所」 共獲傢俱設計組金獎

大同大學工業設計系周姿羽「SADOU」、實踐大學工業產品設計系楊凱翔「尼龍再造繩椅試驗所」共同拿下傢俱設計金牌。「SADOU」強調人與自然共處一室、具有循環利用特點的茶桌，泡茶過程中的水資源，可透過集水回收成為植物生長的養分，茶渣則被用來除臭和除濕，可應用於居家環境的清潔。「尼龍再造繩椅試驗所」設計靈感來自古早台灣的塑料板凳，椅子設計採用逐漸消失的傳統繩結技術及再生尼龍材質為基礎，並在編織繩結中建構支撐力，期望經典設計喚起人們的回憶，展現創新、環保和文化傳承的多重價值。

南臺科大「肌力家+」為樂齡生活帶來全新體驗 勇奪商品設計組金獎

由南臺科大創新產品設計系的歐祐辰和林沛誼共同研發的「肌力家+」，憑藉卓越的表現贏得商品設計金牌殊榮，「肌力家+」設計用來降低長者罹患肌少症的風險，提高退休銀髮族群的生活品質。同時「肌力家+」也發展出一款「互動式肌力訓練套組」，透過簡單多元的運動器材組合，搭配AR音樂互動軟體，長者可進行有趣且具有挑戰性的運動，達到「健康老化、快樂生活」的運動目標。

由南臺科大創新產品設計系的歐祐辰和林沛誼共同研發的「肌力家+」，贏得商品設計金牌殊榮。圖／特力家居提供

「11th特力家居盃設計大賽」30件優秀作品線上聯展

目前，特力家居盃設計大賽30項優秀作品正同步於實體及線上展出，民眾除了可在線上為心目中最佳作品按讚投票，更可參加抽獎，有機會獲得iPad等精美好禮，同時實體特展也將分別於即日起至19日特力家居桃園館、6月23日至7月2日特力家居高雄館、7月5日至16日特力家居台南館、7月19日至30日特力家居台北館等四地同步進行展出。歡迎民眾一起來見證台灣學子的永續設計創意。詳情可查詢線上展出網址：https://decorhouseaward.com