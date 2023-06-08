桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」 免費體驗課程即日起報名

因應畢業求職季的到來，為了協助服裝相關科系的學生和畢業生提前了解和體驗相關產業技術，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」特別邀請超過30年以上經驗的服裝產業專家名人組成頂尖師資群，在暑假期間辦理一系列產業體驗課程，包括「手工西服體驗營」、「禮服產業體驗營」、「高階立裁版型設計師工作營」 (以上均為6/16報名截止)；此外，為推廣讓民眾了解服裝產業，特別規劃「服裝產業先修班」(7/16報名截止)線上課程，以上課程均免費培訓，自即日起報名，歡迎有興趣的民眾可至「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁查詢及報名。

首場的「手工西服產業體驗營」將由格蘭西服負責人陳和平擔任導師，他曾榮獲2019年第38屆世界洋服聯盟大會「金針金線金牌獎」，在課程中他將不僅分享自己精湛的手工技藝，還會傳授高級訂製服經營心法，帶領學員們深入了解手工訂製西服的美妙之處以及產業的發展前景。接續的「禮服產業體驗營」將邀請Sposacat手工禮服負責人林美足擔任導師，林美足將與學員們分享關於手工訂製禮服的技巧，包括如何進行量身打版、試胚以及與客戶溝通的重要性，學員們還能親手完成精美的禮服作品，這將是學習禮服製作技能的難得機會。

最後的「高階立裁版型設計師工作營」，則是由簡飛勇老師授課，曾在品牌服飾業擔任打版主管超過15年的他，此次課程將帶領大家從平面跨足到立體，利用立體剪裁的概念一步步完成高品質服裝，非常適合想成為服裝設計師的學子報名，以上課程採徵選制，以往開課皆引起廣大迴響一位難求，提醒服裝相關科系新鮮人務必把握機會提早報名。

針對沒有科班背景，卻夢想進入服裝產業就職的民眾，創客基地也特別舉辦「服裝產業先修班」線上課程，並邀請曾任服飾集團技術指導的侯宣亦老師，帶領學員了解臺灣服裝產業的類別與工作型態，並教授男女體型結構與版型的差異及版型實務操作等入門知識，除此之外，侯老師還會在課程中分享入行30年來的經驗與實際案例，以及指導學員在找工作時如何判別職務內容的合理性，協助學員瞭解業界實務、成功卡位。呼籲對服裝產業抱持興趣卻沒有基礎的民眾，都可藉由臉書報名線上課程。

桃竹苗分署分署長林淑媛表示，辦理產業系列課程是為了協助對服裝產業有夢想的新鮮人及待業青年探索方向、順利就業。經由認識產業面貌、職務類別、職務所需能力、未來發展性以及實作技術的體驗，幫助畢業生銜接產業，相較傳統進入產業就職後，一邊工作一邊適應的方式，提前認識了解可以避免職場摸索期，省下自己的時間成本。

「衣啟飛翔創客基地」以服裝為主題，提供免費空間設備、產業技術課程、講座、專家諮詢、市場推廣等等的服務，是一個免費進修學習，輔導就業、創業的資源整合平台。創客基地服務沒有資格及條件限制，歡迎以進入服裝產業為目標的民眾多多使用相關資源，詳細資訊請到「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁查詢，或致電(03)533-5055洽詢。