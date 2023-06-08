美國旅遊搭達美航空看絕世美景的的國家公園最chill

疫情解封，旅遊商機大增，大家都搶著連假出國，有不少人來美國旅遊，如果來美國玩，絕對不能忘記美國蒙大拿，蒙大拿州是美國第四大州，擁有兩個國家公園，即世界第一個成立的國家公園黃石國家公園（Yellowstone National Park）及冰河國家公園（Glacier National Park）。來到蒙大拿，不論您想從事什麼活動，這裡都有原始的自然風光、 美麗的小鎮以及令人感覺輕鬆自在的待客之道。

國家公園黃石國家公園（Yellowstone National Park )。翻攝/網路

不少喜歡自然美景的人都來蒙大拿探索冰河與黃石國家公園，然後出發前往探索更多的自然美景。 可以徒步健行、騎自行車或騎馬，穿過崎嶇的山區地形，也可以在小溪以蠅繩釣法釣鱒魚、在風景優美的河川湖泊划船，或在冬天的時候前往滑雪度假村滑雪，最後再到熱鬧的大街上逛逛或在溫暖舒適的飯店民宿裡好好放鬆，景色十分舒適宜人。

(左) 美國蒙大拿州亞太商務辦事處處長王美美跟她美國同事(右)Katie Willcockson合影。唐煒哲/拍攝

美國蒙大拿州亞太商務辦事處處長王美美表示，其實來到蒙大拿，可以感受蒙大拿的悠閒時光，蒙大拿有不少自然美景，野生動物、更包含美洲原住民。此次來蒙大拿拍攝的攝影師吳培鈴表示，這是最適合度假的地方，人煙稀少，開車通順，隨便看到的景色都像是明信片一樣，在這邊不管生活或是度假，都真的很Chill。

冰河國家公園（Glacier National Park） 。記者唐煒哲/拍攝

其實蒙大拿州也素有〝綠色好萊塢〞（green hollywood），的美稱，許多著名的電影如：大河戀、輕聲細語、驚濤駭浪、美夢成真等都是在這裡拍攝，也有很多好萊塢的電影明星、導演及製片家都選擇前往美景如畫、人情濃厚的蒙大拿州度假或蓋度假小屋、牧場，甚至是參與蒙大拿州的投資。名人們鍾情蒙大拿州，除了不可勝收的美景外，當然，還有舒服的生活環境及友善的居民。不管四季，都適合來蒙大拿旅遊，民眾來旅遊，建議搭乘「達美航空」。

蒙大拿投資利多 租稅優惠及人才

談到蒙大拿州，不少人會直接聯想到觀光、農業等傳統產業，大多不了解該地的科技產業其實頗具實力，例如台灣擅長的雲端運算及光電光學產業等，也是蒙州的重點產業。王美美日前受訪指出，蒙大拿州地廣人稀、風景優美，良好的生活品質於近年吸引許多科技人才來此定居，加上多所大學提供的優質人力，及高達75％的高留職率，當地人才資源穩定且質優，是投資一大利多。

蒙大拿優惠的租稅，更是蒙大拿州吸引廠商的亮點所在。蒙大拿州全境不課徵銷售稅、增值稅、貨物稅、營業收入稅、奢侈稅，僅課徵州公司所得稅6.75％，及商務及產業用財產稅平均稅率1.89％，此外還曾對投資不同城市及產業推出補貼計畫及稅務扣抵計畫等，稅收環境十分友善，全美排名第四。另外，蒙大拿州位處西部北美的中心點，對於目標市場為加拿大、美國西岸、墨西哥的廠商格外便利。此外，離蒙大拿州最近的港口為西雅圖，是對台航程最短的本土港，可幫助廠商減少運輸成本。

民眾來美國蒙大拿旅遊建議搭乘達美航空。翻攝/網路

關於達美航空：

達美航空是一家總部位於美國喬治亞州亞特蘭大的航空公司，目前是世界上國內客運總里程與客運機隊規模第二大的航空公司。達美航空為天合聯盟創始成員之一，其在全球六大洲52個國家擁有超過325個航點。達美航空及其子公司擁有超過80,000名員工，每天營運超過5,400班航班。