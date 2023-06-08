CPC創新研發卓越經營服務團傳授「綠」商機

推動「擁抱光芒閱讀趣系列」活動，鼓勵閱讀，打造競爭優勢

全球ESG浪潮，促使企業綠色轉型迫在眉睫， 中國生產力中心（CPC）今（8）日舉辦創新研發卓越經營服務團推廣說明會暨「擁抱光芒閱讀趣系列一：綠色升級 開創永續商機」(recycle)知識饗宴盛會，活動現場也聚集百家關心ESG轉型及創新研發之企業一起共襄盛舉，受邀分享企業大環淨生物科技，也是創新研發卓越經營服務團團長李昆忠表示，他們公司參加服務團後，原本開發瓶頸的商品能因此改變思維，創造商機，他也鼓勵企業經營者透過加入CPC服務團拓展商機。

中國生產力中心總經理張寶誠出席活動時表示，CPC創新研發卓越經營服務團透過CPC管顧能量及介接政府資源，協助企業變革創新，近年來的AI發展，讓企業需要量化人力資本，「擁抱光芒閱讀趣系列」活動即期望喚起與會企業學員透過閱讀提升競爭力的意識，加強經營管理能量，以面對充滿挑戰的未來。

中國生產力中心總經理張寶誠與來賓在會場熱絡會談。圖／生產力中心提供

服務團團長邱婕欣也向與會企業介紹服務團整合經營能量、創新管理與政府研發資源多管齊下，建構產官學研之共好平台，加速企業提升經營績效高效「綠」。會中進一步透過大環淨生物科技材料(股)公司與凱樂士（股）公司兩家企業分享如何應用CPC企業創新系統（CPC Business Innovation System, CBIS）手法工具及善用政府研發創新補助資源，打造軟＋硬＋服務競爭優勢，通過創新綠色技術和產品，實現可持續增長和長期競爭優勢。會場也提供中小型製造業(10人以上)升級轉型個案補助(500萬元)之諮詢服務，由專人協助業者計畫申請，讓企業錢進商機。

本次活動除了詳盡的政府資源介紹與精彩的企業案例分享之外，另推動「擁抱光芒閱讀趣系列一：綠色升級 開創永續商機」，透過CPC專業顧問導讀《零碳實踐革命》一書再搭配玥霖企業公司分享「環保咖啡膠囊訴說循環經濟故事」主題，該公司論及如何秉持生態、生活、生存之綠色思維，運用再生分解材料，研發綠色咖啡膠囊，以實現循環經濟，推動企業ESG轉型。

CPC更期待藉此活動，喚起與會企業學員透過閱讀提升競爭力的意識，加強經營管理能量，以面對充滿挑戰的未來。CPC創立68年來，持續扮演產業轉型價值推手。為提升產業競爭力，延續1982年「工業自動化服務團」之精神，於2007年起洞察產業需求與發展，陸續成立生產力再造、數位轉型、創新研發、跨域整合、在地創生、學習成長等 卓越經營服務團，透過專業諮詢與輔導，佐以學習訓練服務全方位方案，協助企業擺脫桎梏，引領卓越永續經營。

隨著全球氣候變遷日益嚴峻，對環境永續發展的需求也日益增加，CPC創新研發卓越經營服務團藉此活動拋磚引玉，呼籲其他企業和社會各界加入行列，集結眾人之力，一起開創綠色升級，開啟永續商機的新時代，共同為台灣打造一個綠色、可持續的未來。