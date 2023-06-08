瑞星管顧助台灣企業取得美國500億美元補助

「美國政府現在大灑錢，『台灣』是熱門關鍵字，在美國國會非常吃香！」 W&E Networks LLC執行長丁廣鈞（William Ting）興奮地說。 更強調，當前就是台灣高科技產業前進美國的良機，誰能掌握人才，誰就有機會勝出。 要能達到這個目標，光靠HR在linkedin上找人是不夠的，必須有像瑞星管顧這樣深耕高科技產業，隨時掌握最新技術發展與人才動態的專業獵人頭公司，結合W&E Networks LLC這類熟悉政府政策與深廣人脈網絡者才能完成。

根據路透社報導，美國政府自2022年起，計畫在十年內投入總額大約5140億美元，其中包括來自IRA（氣候安全法）3620 億美元、來自基礎設施法案的 980 億美元和來自兩黨支持的半導體晶片法的 540 億美元。這意味著，只要是與美國友好的相關產業想到美國發展，平均每年都有超過500億美元的補助可以申請！

其中，台灣的高科技人才最受重視。丁廣鈞指出，由於美中關係與地緣政治的變化，美國政府非常歡迎台灣高科技產業前來發展。他透露，只要是與乾淨能源如綠能、電動車，或是國防安全如半導體、晶片，以及生物科技、AI等領域，願意到美國落地發展者，都有很大機會能獲得補助，甚至拿下政府訂單，直接與美國做生意。

然而要咬到這塊超級肥肉，關鍵是必須熟悉美國各州法規，並擁有美國參議院、各州政府等深厚的人脈關係。總部位於華盛頓特區的W&E Networks LLC，正是極少數具備這樣專業能力的公司。

創辦人丁廣鈞自1998年取得加州律師執照後，在台積電（TSMC）服務逾16 年。他同時也是美國國會註冊的遊說者（U.S. Congress Registered Lobbyist.），主要工作就是協助客戶與美國政府溝通。

他獨創「企業發展」（corporate development ）一條龍的服務模式，能幫助企業在美國申請政府補助、獲取政府訂單、找尋戰略合作夥伴。「我認為企業發展就像是在玩『連連看』（connecting the dots），串連各方資源到客戶端，實現更大的商業協同效應。」丁廣鈞說。

蘋果前營運長蘭迪與瑞星管顧蔣宗芸同為丁廣鈞顧問團一員。圖／瑞星提供

為了達到這個目的，丁廣鈞打造了一個背景驚人的團隊，首席顧問就是蘋果（Apple）前營運長蘭迪（Marco Landi）。他是蘋果執行長庫克（Tim Cook）倚重的大將，原已退休；另外還有智慧財產權、軟體與大數據分析、國家安全等專家。

在整個顧問團隊中最大的亮點，是來自台灣頂尖獵人頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）創辦人蔣宗芸（Sophia Chiang）。

丁廣鈞指出，企業發展不外乎資金、市場、人才三要素，其中資金、市場都能靠美國政府的補助與訂單來補足，但人才的匱乏無法一蹴可幾，必須靠專業的團隊引進、培育與發展。

「與瑞星管顧的合作是我最重要的一塊拼圖！」丁廣鈞興奮地說。 他強調，當前世界主要經濟體都缺乏足夠優質人力。所謂優質除了專業技術力、跨領域整合力之外，還包括多元、平等與包容等。這類「勞動力發展」（Workforce development）不僅是美國企業當前顯學，更是政府是否能給予豐厚補助的的關鍵。

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