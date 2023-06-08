持續深化ESG行動 證基會發布2022永續報告書

2022 年隨著疫情的和緩，投資巿場的復甦情形更是投資人關注的重點，全球投資人對ESG的要求也持續增加，配合主管機關政策，證券暨期貨市場發展基金會發布2022永續報告書，期透過提升永續資訊的透明度，與利害關係人有更良好的雙向溝通。

證基會2022永續報告書依循GRI永續報告準則核心選項編製，內容涵蓋2022年證基會在永續經營、公司治理、證券暨期貨服務、共榮社會及環境等面向之重大議題、管理方針及績效資訊。證基會作為主管機關與證券期貨市場推動永續發展之平台，因應主管機關2022年發布「綠色金融行動方案2.0」與「綠色金融行動方案3.0」重要政策，2022年針對永續金融議題完成多項研究專案，內容涵蓋碳排放、國際永續金融揭露規範、建置我國ESG資料庫等；此外，證基會2022年開辦一系列綠色金融課程，針對金融業界、周邊機構、政府單位等加強宣導，並將綠色金融相關議題納入本基金會出版叢書及測驗考科中，同步推出線上電子書籍，全方位推動綠色金融。

證基會董事長林丙輝表示，在證基會持續推動試務e化的政策下，2022年電腦測驗人數已突破歷年新高，占總體測驗人數73%，復在金管會推動金融業投入社會公益的政策下，持續配合集保結算所委託開辦「大專生金融就業公益專班」，協助經濟弱勢學子學習金融專業與知識技能。此外，從週邊的捐血活動，乃至於深入南部偏鄉的器材與書藉捐贈，本基金會盡力參與各方公益，以身為社會的一分子貢獻心力。

證基會自2020年起編製永續報告書，2021年起編製中、英文版永續報告書，加強與各方利害關係人溝通。未來證基會將透過關注最新法規、趨勢，適時調整策略與業務方向，與時俱進推動ESG。