台積電慈善基金會攜手雲朗觀光集團 共創「技職就業培力營」

台積電慈善基金會攜手雲朗觀光集團舉辦「技職就業培力營」於(7)日圓滿落幕，暨南附中共23位學生榮獲結業資格證明，且拿到雲朗集團就業機會，成為台灣觀光產業的新生力軍，離自己嚮往的未來又邁進一步。

台積電慈善基金會偏鄉「技職培力計畫」已推動3年，在「適性揚才」理念下，結合教育部、縣市政府、技職學校及多家企業夥伴，協助技職學生探尋自我職涯，提供讀書之外另一種選擇；值得一提的是，此次與雲朗觀光集團合作的培力營，開放校方學生主動報名，參與人數相當踴躍，影響力正持續發酵。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，觀摩學生的房務課程實作訓練時也期勉學生們，年輕時要努力多嘗試，不管是就學、就業、打工等要持續開拓視野，再做自己最愛的選擇。目前於全台舉辦「高中職人才就業博覽會」，透過不同管道幫助學生持續探索職涯，也期望有更多企業夥伴共同響應。

台積電慈善基金會董事長張淑芬，觀摩學生的房務課程實作訓練。圖／業者提供

雲朗觀光集團總經理盛治仁指出，此次與台積電慈善基金會共同幫助技職學生順利銜接且認識職場，不是一定要用學歷去界定是否成功，此合作要解決企業產業缺工問題，亦要讓社會看見技職教育。雲朗珍惜人才培育，提供學生校外專業技能的訓練及實習機會，創造學校、企業、學生三贏局面。

暨南大學校長黃方伯觀察，約80％學生畢業後繼續升學，但之後也還是需要投入職場，因此台積電慈善基金會與雲朗觀光集團的培訓課程很棒，讓學生去探索興趣與專長，也能提升自信。

在雲朗觀光集團工作人員實務教學下，為學生們提供實戰培訓，包括房務實作、餐飲實作，並說明企業理念及歷史，除了學生們的沈浸感及向心力，也呼應台積電慈善基金會「速效培訓」理念，不單純只是招募人才，更讓企業、學校與學生的認同更加緊密。在「用技術創造機會、給孩子一技之長」理念下，台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」持續壯大，除了雲朗觀光集團，還有許多知名企業如大金空調、樂活生技、HAPPYHAIR、奇美食品、溪頭福華飯店、IKEA等，提供的職缺與培訓近乎涵蓋全台。

台積電慈善基金會表示，提供各地技職學生有更多機會與選擇，畢業後不一定都要離鄉背井、遠赴外地打拼，留在家鄉也能工作，為地方延續年輕的活力與動力。另外，今年由縣市政府與台積電慈善基金會合作，為高中職量身打造，籌辦總計6場「高中職人才就業博覽會」，台南場、高雄場、新北場已圓滿落幕，亦幫助有就業需求技職學生，且尋找到適合職缺。透過就業博覽會、企業培訓營的「雙軌媒合」，提供不同以往職涯探索，讓台灣技職教育有另一種選擇。