鼓勵新創登創櫃板 安永6/15辦媒合會

為扶植我國微型創新企業發展，安永聯合會計師事務所秉持企業社會責任精神， 自103年起積極參與櫃買中心推動之「創櫃板」， 截至今年5月已累積63家企業登板的輔導實績。

為加速「社會創新企業」發展，增進與投資人暨潛在業務合作企業之交流機會，安永將攜手櫃買中心將於6月15日聯合舉辦「112年創櫃板社會創新企業媒合會」，期能創造企業成長之動能，激發企業交流合作之火花。

本次媒合會以「公益」、「利他」、「合作」價值為導向，邀請來自北、中、南區2家由安永輔導登板及7家創新潛力企業共同參與，其產業橫跨冷鏈物流、農業科技、綠色生活、環保能源、淨水科技、智慧紡織、新農業、雲端服務與循環經濟等9大領域，活動也將邀請對應9家創新企業需求之投資人或企業代表與會交流，期搭建企業合作平臺以達聚焦精準媒合之效益。

「112年創櫃板社會創新企業媒合會」與會企業名單

產業別 公司 冷鏈物流 大鼎冷鏈股份有限公司 農業科技 帝霖股份有限公司 綠色生活 寀呈股份有限公司 環保能源 低碳動能開發股份有限公司 淨水科技 創淨科技股份有限公司 智慧紡織 臺灣通用紡織科技股份有限公司 新農業 農識國際股份有限公司 雲端服務 邁仕智聯股份有限公司 循環經濟 那顆炭國際有限公司

資料提供：安永聯合會計師事務所 製表：蔡淑芬